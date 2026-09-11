शिक्षा समाचार: पीएम श्री योजना पर केरल सरकार से जल्द फैसले की मांग, केंद्र ने लिखा पत्र; जानें क्या कहा

सामान्य शिक्षा मंत्री एन. शमसुद्दीन ने शुक्रवार को बताया कि केंद्र सरकार ने केरल सरकार को PM SHRI योजना पर जल्द फैसला लेने के लिए पत्र भेजा है। केंद्रीय शिक्षा सचिव का यह पत्र दो दिन पहले राज्य के मुख्य सचिव को मिला। शमसुद्दीन ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद ही कोई फैसला लेगी।

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उन्होंने पत्रकारों से कहा, "केंद्रीय शिक्षा सचिव का हमारे मुख्य सचिव को भेजा गया पत्र कहता है कि इस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाना चाहिए ताकि बाकी योजनाएं आगे बढ़ सकें। इसे मिले हुए दो-तीन दिन हो गए हैं। हम इस संदर्भ में इस पर चर्चा करेंगे।" विज्ञापन



उन्होंने कहा कि चर्चा के बाद ही इस योजना पर राज्य का रुख स्पष्ट किया जाएगा।



उन्होंने कहा, "मैं अकेले कोई बयान नहीं दे सकता। मुख्यमंत्री और हमारी UDF लीडरशिप मिलकर फैसला करेंगे और मुख्यमंत्री ही इसकी घोषणा करेंगे।" शमसुद्दीन ने कहा कि केरल में PM SHRI योजना को लेकर अलग-अलग राय है और सरकार की आपत्तियां अभी भी बनी हुई हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा, "केंद्रीय शिक्षा सचिव का हमारे मुख्य सचिव को भेजा गया पत्र कहता है कि इस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाना चाहिए ताकि बाकी योजनाएं आगे बढ़ सकें। इसे मिले हुए दो-तीन दिन हो गए हैं। हम इस संदर्भ में इस पर चर्चा करेंगे।"उन्होंने कहा कि चर्चा के बाद ही इस योजना पर राज्य का रुख स्पष्ट किया जाएगा।उन्होंने कहा, "मैं अकेले कोई बयान नहीं दे सकता। मुख्यमंत्री और हमारी UDF लीडरशिप मिलकर फैसला करेंगे और मुख्यमंत्री ही इसकी घोषणा करेंगे।" शमसुद्दीन ने कहा कि केरल में PM SHRI योजना को लेकर अलग-अलग राय है और सरकार की आपत्तियां अभी भी बनी हुई हैं।

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