NBSE Board Exam 2021: तय समय पर होंगी बोर्ड परीक्षाएं, कक्षा आठवीं तक के स्कूल बंद करने के निर्देश

नागालैंड में दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं तय शेड्यूल के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों की वजह से राज्य सरकार ने कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। बता दें तय शेड्यूल के अनुसार कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 6 अप्रैल, 2021 और कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 7 अप्रैल, 2021 से शुरू हो चुकी हैं।



बता दें सोमवार यानी 19 अप्रैल 2021 को नागालैंड सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था। आवासीय सहित कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए सभी विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए मुख्य सचिव जे आलम ने यह निर्णय लिया है।

