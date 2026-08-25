जम्मू-कश्मीर: 10वीं की द्विवार्षिक परीक्षा का परिणाम जारी, 46.76% विद्यार्थी पास; गणित में सबसे बेहतर प्रदर्शन

10वीं द्विवार्षिक परीक्षा में कितने छात्र पास हुए?

दोनों संभागों को मिलाकर इस परीक्षा में कुल 46,048 छात्र पंजीकृत थे। इनमें से 21,533 छात्र सफल हुए, जबकि 24,351 छात्र सफल नहीं हो सके। दोनों संभागों को मिलाकर कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 46.76 प्रतिशत रहा।

विवरण जम्मू संभाग कश्मीर संभाग पंजीकृत छात्र 22,558 23,490 सफल छात्र 9,484 12,049 सफल नहीं हुए 12,991 11,360 उत्तीर्ण प्रतिशत 42.04% 51.29%

आंकड़ों से पता चलता है कि कश्मीर संभाग का उत्तीर्ण प्रतिशत जम्मू से बेहतर रहा। कश्मीर में 51.29 प्रतिशत छात्र सफल हुए, जबकि जम्मू में यह आंकड़ा 42.04 प्रतिशत रहा।