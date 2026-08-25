जम्मू-कश्मीर: 10वीं की द्विवार्षिक परीक्षा का परिणाम जारी, 46.76% विद्यार्थी पास; गणित में सबसे बेहतर प्रदर्शन
जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने 10वीं द्विवार्षिक परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। दोनों संभागों को मिलाकर 46.76% छात्र सफल हुए। जम्मू की तुलना में कश्मीर संभाग का परिणाम बेहतर रहा। गणित में दोनों संभागों में सबसे अधिक छात्र पास हुए।
विस्तार
जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 25 अगस्त 2026 को 10वीं द्विवार्षिक परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। छात्र अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध परिणाम पीडीएफ के जरिए देख सकते हैं।
परिणाम देखने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर की जरूरत होगी। जम्मू और कश्मीर संभाग के लिए परिणाम अलग-अलग पीडीएफ में उपलब्ध कराया गया है।
10वीं द्विवार्षिक परीक्षा में कितने छात्र पास हुए?
दोनों संभागों को मिलाकर इस परीक्षा में कुल 46,048 छात्र पंजीकृत थे। इनमें से 21,533 छात्र सफल हुए, जबकि 24,351 छात्र सफल नहीं हो सके। दोनों संभागों को मिलाकर कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 46.76 प्रतिशत रहा।
|विवरण
|जम्मू संभाग
|कश्मीर संभाग
|पंजीकृत छात्र
|22,558
|23,490
|सफल छात्र
|9,484
|12,049
|सफल नहीं हुए
|12,991
|11,360
|उत्तीर्ण प्रतिशत
|42.04%
|51.29%
आंकड़ों से पता चलता है कि कश्मीर संभाग का उत्तीर्ण प्रतिशत जम्मू से बेहतर रहा। कश्मीर में 51.29 प्रतिशत छात्र सफल हुए, जबकि जम्मू में यह आंकड़ा 42.04 प्रतिशत रहा।
गणित में किस संभाग का प्रदर्शन बेहतर रहा?
परिणाम में गणित विषय का उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक रहा। जम्मू संभाग में गणित में 55 प्रतिशत छात्र पास हुए। वहीं, कश्मीर संभाग में गणित का उत्तीर्ण प्रतिशत 67.28 प्रतिशत रहा। यानी इस विषय में भी कश्मीर संभाग का प्रदर्शन जम्मू की तुलना में बेहतर रहा।
रोल नंबर से परिणाम कैसे देखें?
छात्र अपने रोल नंबर की मदद से परिणाम की पीडीएफ में अपना परिणाम देख सकते हैं। इसके लिए ये चरण अपनाएं:
- जेके बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- 10वीं द्विवार्षिक/निजी परीक्षा के परिणाम से संबंधित लिंक खोलें।
- जम्मू या कश्मीर संभाग के अनुसार संबंधित परिणाम पीडीएफ चुनें।
- पीडीएफ में अपना रोल नंबर खोजें।
- परिणाम और अंकों की जानकारी जांचें।
- भविष्य के लिए परिणाम की प्रति डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा परिणाम से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर भी परिणाम देख सकते हैं।
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