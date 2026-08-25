बीबीओएसई: बिहार ओपन बोर्ड कक्षा 10वीं-12वीं की उत्तर कुंजी जारी, 27 अगस्त तक आपत्ति दर्ज करने का मौका
बिहार मुक्त विद्यालय एवं परीक्षा बोर्ड ने जून 2026 की 10वीं और 12वीं परीक्षा की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। छात्रों को गलत उत्तर पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 27 अगस्त शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है।
विस्तार
बिहार मुक्त विद्यालय एवं परीक्षा बोर्ड (बीबीओएसई) ने जून 2026 की 10वीं और 12वीं परीक्षा की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थी अब उत्तर कुंजी देखकर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।
अगर किसी प्रश्न के उत्तर में गलती या कोई विसंगति नजर आती है, तो उम्मीदवार उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 27 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक है। निर्धारित समय के बाद किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अलग जानकारी क्यों जरूरी है?
- उत्तर कुंजी देखने और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अलग रखी गई है।
- 10वीं कक्षा के छात्रों को उत्तर कुंजी देखने के लिए अपना अध्ययन केंद्र कोड और रोल नंबर दर्ज करना होगा।
- वहीं, 12वीं कक्षा के छात्रों को रोल कोड और रोल नंबर की मदद से उत्तर कुंजी देखनी होगी।
|कक्षा
|जरूरी जानकारी
|आपत्ति दर्ज करने की वेबसाइट
|10वीं
|अध्ययन केंद्र कोड और रोल नंबर
|objmatric.biharboardonline.com
|12वीं
|रोल कोड और रोल नंबर
|objection.biharboardonline.com
उत्तर कुंजी में गलती मिले तो क्या करें?
अगर उम्मीदवार को लगता है कि जारी उत्तर कुंजी में किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, तो वह निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकता है।
आपत्ति दर्ज करने से पहले उम्मीदवार को प्रश्न संख्या और जारी उत्तर को ध्यान से जांच लेना चाहिए। इसके बाद ही दावा दर्ज करें।
आपत्ति जमा करने के बाद उसकी प्रति या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखना भी जरूरी है। भविष्य में जरूरत पड़ने पर यह प्रमाण के तौर पर काम आ सकता है।
बीबीओएसई उत्तर कुंजी कैसे डाउनलोड करें?
उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरण अपना सकते हैं:
- बीबीओएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- 10वीं या 12वीं की उत्तर कुंजी से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें।
- उत्तर कुंजी डाउनलोड करें।
- उत्तर कुंजी में दिए गए जवाबों का अपने उत्तरों से मिलान करें।
- किसी उत्तर में गलती मिलने पर संबंधित आपत्ति लिंक खोलें।
- जरूरी जानकारी दर्ज करके आपत्ति जमा करें।
- 27 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक आपत्ति जरूर दर्ज कर दें।
- जमा की गई आपत्ति की प्रति या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लें।
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