बीबीओएसई: बिहार ओपन बोर्ड कक्षा 10वीं-12वीं की उत्तर कुंजी जारी, 27 अगस्त तक आपत्ति दर्ज करने का मौका

बिहार मुक्त विद्यालय एवं परीक्षा बोर्ड (बीबीओएसई) ने जून 2026 की 10वीं और 12वीं परीक्षा की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थी अब उत्तर कुंजी देखकर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।

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अगर किसी प्रश्न के उत्तर में गलती या कोई विसंगति नजर आती है, तो उम्मीदवार उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 27 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक है। निर्धारित समय के बाद किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।