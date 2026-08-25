फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   BBOSE Answer Key 2026 Released: Check Class 10, 12 Key and Raise Objections by August 27

बीबीओएसई: बिहार ओपन बोर्ड कक्षा 10वीं-12वीं की उत्तर कुंजी जारी, 27 अगस्त तक आपत्ति दर्ज करने का मौका

Tue, 25 Aug 2026 07:40 PM IST
Akash Kumar जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: Akash Kumar Updated Tue, 25 Aug 2026 07:40 PM IST
सार

बिहार मुक्त विद्यालय एवं परीक्षा बोर्ड ने जून 2026 की 10वीं और 12वीं परीक्षा की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। छात्रों को गलत उत्तर पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 27 अगस्त शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है।
 

विज्ञापन
BBOSE Answer Key 2026 Released: Check Class 10, 12 Key and Raise Objections by August 27
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Magnific

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिहार मुक्त विद्यालय एवं परीक्षा बोर्ड (बीबीओएसई) ने जून 2026 की 10वीं और 12वीं परीक्षा की अस्थायी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थी अब उत्तर कुंजी देखकर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।

विज्ञापन


अगर किसी प्रश्न के उत्तर में गलती या कोई विसंगति नजर आती है, तो उम्मीदवार उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 27 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक है। निर्धारित समय के बाद किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विज्ञापन

10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अलग जानकारी क्यों जरूरी है?

  • उत्तर कुंजी देखने और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अलग रखी गई है।
  • 10वीं कक्षा के छात्रों को उत्तर कुंजी देखने के लिए अपना अध्ययन केंद्र कोड और रोल नंबर दर्ज करना होगा।
  • वहीं, 12वीं कक्षा के छात्रों को रोल कोड और रोल नंबर की मदद से उत्तर कुंजी देखनी होगी।
कक्षा जरूरी जानकारी आपत्ति दर्ज करने की वेबसाइट
10वीं अध्ययन केंद्र कोड और रोल नंबर objmatric.biharboardonline.com
12वीं रोल कोड और रोल नंबर objection.biharboardonline.com

उत्तर कुंजी में गलती मिले तो क्या करें?

अगर उम्मीदवार को लगता है कि जारी उत्तर कुंजी में किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, तो वह निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकता है।

आपत्ति दर्ज करने से पहले उम्मीदवार को प्रश्न संख्या और जारी उत्तर को ध्यान से जांच लेना चाहिए। इसके बाद ही दावा दर्ज करें।

आपत्ति जमा करने के बाद उसकी प्रति या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखना भी जरूरी है। भविष्य में जरूरत पड़ने पर यह प्रमाण के तौर पर काम आ सकता है।

विज्ञापन

बीबीओएसई उत्तर कुंजी कैसे डाउनलोड करें?

उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरण अपना सकते हैं:

  • बीबीओएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • 10वीं या 12वीं की उत्तर कुंजी से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
  • मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें।
  • उत्तर कुंजी डाउनलोड करें।
  • उत्तर कुंजी में दिए गए जवाबों का अपने उत्तरों से मिलान करें।
  • किसी उत्तर में गलती मिलने पर संबंधित आपत्ति लिंक खोलें।
  • जरूरी जानकारी दर्ज करके आपत्ति जमा करें।
  • 27 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक आपत्ति जरूर दर्ज कर दें।
  • जमा की गई आपत्ति की प्रति या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लें।
विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed