नीट पीजी 2026: परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर क्या चल रहा? एनबीईएमएस ने अभ्यर्थियों को चेताया, जानें क्या कहा
नीट पीजी 2026 की परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर स्थगित होने की चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच एनबीईएमएस ने अभ्यर्थियों को भ्रामक जानकारी साझा न करने की सलाह दी है। परीक्षा 30 अगस्त को निर्धारित है और प्रवेश पत्र आज जारी होना है।
विस्तार
नीट पीजी 2026 की परीक्षा नजदीक है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे स्थगित किए जाने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ अभ्यर्थी परीक्षा टलने की जानकारी साझा कर रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने इस तरह की जानकारी को लेकर उम्मीदवारों को सावधान किया है।
एनबीईएमएस ने कहा है कि अभ्यर्थी नीट पीजी 2026 से जुड़ी किसी भी गलत, गलत तथ्य वाली या भ्रामक जानकारी को सोशल मीडिया मंचों पर साझा या प्रसारित करने से बचें।
बोर्ड ने यह सलाह उस समय दी, जब सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक उम्मीदवार ने सीधे एनबीईएमएस से परीक्षा स्थगित होने को लेकर सवाल पूछा था।
अभ्यर्थी ने क्या पूछा और एनबीईएमएस ने क्या कहा?
एक उम्मीदवार ने एनबीईएमएस के आधिकारिक खाते को टैग करते हुए पूछा कि क्या नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने वाली है। उम्मीदवार ने कहा कि उसने कई लोगों और अलग-अलग समूहों में इस बारे में सुना है।
इस पर एनबीईएमएस ने अभ्यर्थियों को सावधानी बरतने की सलाह दी। बोर्ड ने कहा कि नीट पीजी 2026 से जुड़ी किसी भी झूठी, गलत या भ्रामक जानकारी को सोशल मीडिया पर पोस्ट या प्रसारित न करें।
एनबीईएमएस ने यह भी कहा कि इस तरह की गतिविधि पर लागू कानून के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जा सकती है।
आज जारी होगा नीट पीजी का प्रवेश पत्र
नीट पीजी 2026 का प्रवेश पत्र आज, 25 अगस्त को जारी किया जाना निर्धारित है। इसे जारी करने की तारीख पहले 24 अगस्त थी, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों और असम तथा मेघालय से मिले अनुरोधों के कारण इसे एक दिन आगे बढ़ाया गया। उम्मीदवार प्रवेश पत्र जारी होने के बाद इसे एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।
30 अगस्त को कितने बजे होगी परीक्षा?
नीट पीजी 2026 परीक्षा 30 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में कुल 180 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। हर सही उत्तर के लिए चार अंक मिलेंगे, जबकि गलत उत्तर पर एक अंक की कटौती होगी। बिना प्रयास किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा।
प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा?
अभ्यर्थी प्रवेश पत्र जारी होने के बाद इन चरणों से इसे डाउनलोड कर सकते हैं:
- एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- नीट पीजी 2026 प्रवेश पत्र से संबंधित लिंक खोलें।
- मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें।
- विवरण जमा करें।
- प्रवेश पत्र डाउनलोड करें।
- भविष्य के लिए इसकी प्रति सुरक्षित रख लें।
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