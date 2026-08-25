नीट पीजी 2026: परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर क्या चल रहा? एनबीईएमएस ने अभ्यर्थियों को चेताया, जानें क्या कहा

अभ्यर्थी ने क्या पूछा और एनबीईएमएस ने क्या कहा?

एक उम्मीदवार ने एनबीईएमएस के आधिकारिक खाते को टैग करते हुए पूछा कि क्या नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने वाली है। उम्मीदवार ने कहा कि उसने कई लोगों और अलग-अलग समूहों में इस बारे में सुना है।



इस पर एनबीईएमएस ने अभ्यर्थियों को सावधानी बरतने की सलाह दी। बोर्ड ने कहा कि नीट पीजी 2026 से जुड़ी किसी भी झूठी, गलत या भ्रामक जानकारी को सोशल मीडिया पर पोस्ट या प्रसारित न करें।



एनबीईएमएस ने यह भी कहा कि इस तरह की गतिविधि पर लागू कानून के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जा सकती है।



