आईसीएसआई: जून 2026 की कंपनी सचिव कार्यकारी परीक्षा के नतीजे जारी, टॉप-3 में सभी लड़कियां, देखें मेरिट लिस्ट

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने सीएस जून रिजल्ट 2026 घोषित कर दिया है। जून 2026 में आयोजित एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर देख सकते हैं।

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संस्थान की वेबसाइट पर उम्मीदवारों के परिणाम के साथ उनके विषयवार अंकों का विवरण भी उपलब्ध कराया गया है। उम्मीदवार लॉगिन डिटेल दर्ज करके अपना परिणाम देख सकते हैं।