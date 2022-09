महाराष्ट्र : मुंबई के टीएन मेडिकल कॉलेज व बीवाईएल नायर हॉस्पिटल की छात्रा ने की खुदकुशी

मुंबई के नायर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की मेडिकल छात्रा द्वारा अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। मुंबई पुलिस ने बताया कि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। एडीआर के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। मृतक की पहचान टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज और बी.वाई.एल. नायर चैरिटेबल अस्पताल, मुंबई के ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट में अंतिम वर्ष की छात्रा श्रेयसा पाठक के रूप में हुई है।

A medical student of Mumbai's Nair Medical College & Hospital died by suicide by hanging herself in her house. Police reached the spot & took the body in their possession. No suicide note was found. A case under ADR was registered, further investigation underway: Mumbai Police