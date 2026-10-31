नीट यूजी काउंसलिंग 2026: एमबीबीएस की खाली सीटों के लिए स्पेशल स्ट्रे राउंड की घोषणा, नोट करें पूरा शेड्यूल

नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पिछले राउंड पूरे होने के बाद भी देशभर में एमबीबीएस की करीब 2,000 सीटें खाली रह गई हैं। इन सीटों को भरने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड आयोजित करने की घोषणा की है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने इस राउंड का पूरा कार्यक्रम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इसके अनुसार, स्पेशल स्ट्रे राउंड के लिए पंजीकरण 2 नवंबर 2026 से शुरू होगा। अभ्यर्थी 4 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक आवेदन कर सकेंगे।

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NEET UG Special Stray Vacancy Round 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

काउंसलिंग प्रक्रिया तारीख और समय रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क भुगतान 2 से 4 नवंबर 2026 रजिस्ट्रेशन की अंतिम समय-सीमा 4 नवंबर, दोपहर 3 बजे शुल्क भुगतान की सुविधा 2 नवंबर सुबह 10 बजे से 4 नवंबर शाम 6 बजे तक चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग 2 से 5 नवंबर चॉइस लॉकिंग शुरू 4 नवंबर, शाम 4 बजे चॉइस लॉकिंग समाप्त 5 नवंबर, सुबह 11 बजे सीट आवंटन प्रक्रिया 5 से 6 नवंबर सीट आवंटन परिणाम 7 नवंबर कॉलेज में रिपोर्टिंग 7 से 16 नवंबर, शाम 5 बजे तक

इस राउंड के माध्यम से योग्य नीट यूजी अभ्यर्थियों को खाली रह गई एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश पाने का एक और अवसर मिलेगा। इसके साथ ही MCC ने BDS और B.Sc. नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए पांचवें और छठे राउंड का कार्यक्रम भी घोषित किया है।

BDS और B.Sc. नर्सिंग के लिए पांचवां राउंड

MCC ने MBBS के स्पेशल स्ट्रे राउंड के साथ BDS और B.Sc. नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए पांचवें राउंड की काउंसलिंग का कार्यक्रम भी जारी किया है। इस राउंड की प्रक्रिया भी 2 नवंबर से शुरू होगी। पंजीकरण, शुल्क भुगतान और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया के लिए ऊपर दी गई तारीखें लागू होंगी। सीट आवंटन का परिणाम 7 नवंबर को घोषित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 16 नवंबर 2026 शाम 5 बजे तक संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा।

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BDS और B.Sc. नर्सिंग के छठे राउंड का शेड्यूल

BDS और B.Sc. नर्सिंग की बची हुई सीटों के लिए MCC ने छठे राउंड की भी घोषणा की है। यह राउंड केवल इन दोनों पाठ्यक्रमों की सीटों के लिए आयोजित किया जाएगा।

काउंसलिंग प्रक्रिया तारीख और समय रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क भुगतान 17 से 19 नवंबर 2026 शुल्क भुगतान की सुविधा 17 नवंबर सुबह 10 बजे से 19 नवंबर शाम 6 बजे तक चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग 17 से 19 नवंबर चॉइस लॉकिंग शुरू 18 नवंबर, शाम 4 बजे चॉइस लॉकिंग समाप्त 19 नवंबर, सुबह 9 बजे सीट आवंटन प्रक्रिया 19 नवंबर सीट आवंटन परिणाम 20 नवंबर कॉलेज में रिपोर्टिंग 21 से 28 नवंबर

कहां करें NEET UG 2026 Counselling के लिए रजिस्ट्रेशन?

अभ्यर्थी काउंसलिंग से संबंधित रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट आवंटन परिणाम और अन्य जरूरी जानकारी एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर देख सकते हैं।



अभ्यर्थियों के लिए जरूरी बातें