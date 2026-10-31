इसरो का फ्री ऑनलाइन कोर्स: नई तकनीकें सीखने के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, आठ नवंबर तक करें आवेदन

क्विज में भागीदारी जरूरी

कोर्स के दौरान प्रतिभागियों को एलएमएस पर उपलब्ध दैनिक क्विज में भाग लेना अनिवार्य होगा। प्लेटफॉर्म पर उपस्थिति दर्ज करने और फीडबैक देने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा, चर्चा मंचों के जरिये प्रतिभागी अपनी सहभागिता दर्ज कर सकेंगे। प्रशिक्षण के प्रति उनकी सक्रियता का आकलन वीडियो देखने में बिताए गए समय, दैनिक क्विज में भागीदारी, चर्चा मंचों पर सहभागिता और फीडबैक जमा करने के आधार पर किया जाएगा।