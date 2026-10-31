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Hindi News ›   Education ›   ISRO Free Online Course 2026: Register for Data Science Training by Nov 8

इसरो का फ्री ऑनलाइन कोर्स: नई तकनीकें सीखने के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, आठ नवंबर तक करें आवेदन

Sat, 31 Oct 2026 09:36 AM IST
आकाश कुमार मुकेश श्रीवास्तव, करियर सलाहकार
मुकेश श्रीवास्तव, करियर सलाहकार Published by: आकाश कुमार Updated Sat, 31 Oct 2026 09:36 AM IST
सार

इसरो के IIRS संस्थान द्वारा 9-13 नवंबर 2026 तक 'डेटा साइंस' पर 5 दिवसीय फ्री ऑनलाइन कोर्स का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लाइव सत्र और सर्टिफिकेट मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार isrolms.iirs.gov.in पर 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

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ISRO Free Online Course 2026: Register for Data Science Training by Nov 8
(प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Freepik

विस्तार
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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के देहरादून स्थित भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आईआईआरएस) की ओर से डाटा साइंस विषय में ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ओवरव्यू ऑफ जियो-कंप्यूटेशन एंड जियो-वेब सर्विसेज नाम का यह कोर्स 9 से 13 नवंबर, 2026 तक चलेगा। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को जियो-कंप्यूटेशन और जियो-वेब सर्विसेज का परिचय देना और इनसे संबंधित विषयों की समझ विकसित करने का अवसर प्रदान करना है।   

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तकनीकी क्षेत्रों की समझ बढ़ाएं

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से डाटा साइंस के अंतर्गत जियो-कंप्यूटेशन और जियो-वेब सर्विसेज से जुड़े विषयों का परिचय दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में रुचि रखने वाले प्रतिभागियों को संबंधित अवधारणाओं को समझने का अवसर मिलेगा। पांच दिवसीय इस कार्यक्रम में ऑनलाइन सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।   

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लाइव होंगे सत्र

प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगा। इसमें लाइव और इंटरेक्टिव सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें प्रतिभागी आईआईआईआरएस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल के जरिये शामिल हो सकेंगे। प्रत्येक दिन की समय-सारणी इसरो के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) पर प्रकाशित की जाएगी। इसके अलावा, पंजीकृत प्रतिभागियों को इस प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्डेड वीडियो सत्र और कोर्स से जुड़े दिशानिर्देश व घोषणाएं देखने की सुविधा भी मिलेगी।

महत्वपूर्ण जानकारी

  • कोर्स का नाम : ओवरव्यू ऑफ जियो-कंप्यूटेशन एंड जियो-वेब सर्विसेज   
  • विषय : डाटा साइंस   
  • अवधि : 9 से 13 नवंबर, 2026   
  • पंजीकरण वेबसाइट : isrolms.iirs.gov.in   
  • लाइव सत्र : youtube.com/@iirsoutreachdehradun   
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क्विज में भागीदारी जरूरी

कोर्स के दौरान प्रतिभागियों को एलएमएस पर उपलब्ध दैनिक क्विज में भाग लेना अनिवार्य होगा। प्लेटफॉर्म पर उपस्थिति दर्ज करने और फीडबैक देने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा, चर्चा मंचों के जरिये प्रतिभागी अपनी सहभागिता दर्ज कर सकेंगे। प्रशिक्षण के प्रति उनकी सक्रियता का आकलन वीडियो देखने में बिताए गए समय, दैनिक क्विज में भागीदारी, चर्चा मंचों पर सहभागिता और फीडबैक जमा करने के आधार पर किया जाएगा।   

मिलेगा सहभागिता प्रमाण-पत्र

निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले प्रतिभागियों को कोर्स पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इसे इसरो के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से सीधे डाउनलोड किया जा सकेगा।   

ऐसे होगा पंजीकरण

इस कोर्स में व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण करने वाले प्रतिभागियों को स्वतः मंजूरी दी जाएगी। पंजीकरण के बाद उन्हें इसरो के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर लॉगिन करने के लिए यूजरनेम और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसके माध्यम से वे प्रशिक्षण से जुड़ी सामग्री और अन्य गतिविधियों तक पहुंच सकेंगे। प्रतिभागियों को आवेदन की अंतिम तिथि का ध्यान रखना होगा। इसके लिए आठ नवंबर, 2026 तक पंजीकरण करना जरूरी है।   

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