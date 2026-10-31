जेईई मेन 2026: आवेदन में हो गई है गलती? नया फॉर्म भरने की मिली छूट, क्या फीस भी दोबारा देनी होगी?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2027 सेशन-1 के आवेदन को लेकर अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अब जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आवेदन कर दिया है या परीक्षा शुल्क जमा कर दिया है, वे भी नया आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यह सुविधा उन अभ्यर्थियों के लिए है, जिनसे आवेदन भरते समय अपनी जानकारी दर्ज करने में गलती हो गई है।

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जेईई मेन 2027: नए आवेदन के लिए क्या करना होगा?

एनटीए की 30 अक्तूबर 2026 को जारी एडवाइजरी के अनुसार, नया फॉर्म जमा करने पर अभ्यर्थी को नया एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा। हालांकि, एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पहले जमा किए गए आवेदन का शुल्क वापस नहीं किया जाएगा और न ही उसे नए आवेदन के शुल्क में समायोजित किया जाएगा।

जिन अभ्यर्थियों को अपने पहले आवेदन में गलती सुधारने के बजाय नया फॉर्म भरना है, उन्हें पूरी आवेदन प्रक्रिया दोबारा पूरी करनी होगी। नए आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को:

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सभी जरूरी व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण फिर से दर्ज करने होंगे।

अपनी फोटो दोबारा अपलोड करनी होगी।

हस्ताक्षर फिर से अपलोड करने होंगे।

लागू होने वाले अन्य आवश्यक दस्तावेज भी नए सिरे से अपलोड करने होंगे।

नए आवेदन का परीक्षा शुल्क जमा करना होगा।

कौन-सा आवेदन मान्य होगा?

एनटीए के अनुसार, केवल वही नवीनतम आवेदन मान्य माना जाएगा, जिसके लिए परीक्षा शुल्क जमा किया गया हो और कन्फर्मेशन पेज जनरेट हुआ हो।

पुराने आवेदन की फीस वापस नहीं होगी

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने पहले आवेदन के लिए शुल्क जमा कर दिया है और अब नया फॉर्म भरता है, तो पुराने आवेदन का शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, पहले जमा की गई फीस को नए आवेदन के शुल्क में समायोजित भी नहीं किया जाएगा। इसलिए नया फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों को दोबारा शुल्क जमा करना होगा।

एक से अधिक एप्लीकेशन नंबर पर एनटीए की चेतावनी

एनटीए ने अभ्यर्थियों को एक से अधिक एप्लीकेशन नंबर का इस्तेमाल करके परीक्षा में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी दी है। एजेंसी के अनुसार, एक से अधिक एप्लीकेशन नंबर के आधार पर परीक्षा देने के मामलों को अनुचित साधन (Unfair Means – UFM) माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए नया फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों को अपने नवीनतम वैध आवेदन की जानकारी का ही इस्तेमाल करना चाहिए।

JEE Main 2027 Correction Window की तारीख

यदि आवेदन में केवल छोटी-मोटी गलतियां हैं, तो अभ्यर्थियों को हर बार नया फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। वे NTA की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली करेक्शन विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण कार्यक्रम तारीख नया आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 22 नवंबर 2026 करेक्शन विंडो शुरू 27 नवंबर 2026 करेक्शन विंडो समाप्त 29 नवंबर 2026

करेक्शन विंडो के दौरान अभ्यर्थी अपने मौजूदा आवेदन में उपलब्ध सुधारों के अनुसार आवश्यक बदलाव कर सकेंगे।

जेईई मेन 2027 पंजीकरण में Meri Pehchaan Login अनिवार्य

एनटीए ने जेईई मेन 2027 पंजीकरण प्रक्रिया के लिए Meri Pehchaan लॉगिन को अनिवार्य करने की जानकारी भी दी है। Meri Pehchaan के माध्यम से अभ्यर्थी निम्नलिखित विकल्पों से लॉगिन कर सकते हैं:

DigiLocker

e-Pramaan

JanParichay

अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्धारित लॉगिन व्यवस्था का इस्तेमाल करना होगा।

अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह