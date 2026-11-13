दसवीं का विषयवार टाइमटेबल

विज्ञापन

11वीं की परीक्षा कब होगी?

विज्ञापन

विज्ञापन

12वीं का परीक्षा कार्यक्रम क्या है?

मॉडल परीक्षा और रिजल्ट कब आएगा?

केरलम बोर्ड की दसवीं की परीक्षा में पहला पेपर 1 मार्च को प्रथम भाषा भाग-एक का होगा। इसके बाद 3 मार्च को प्रथम भाषा भाग-दो और 5 मार्च को हिंदी या सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी। संस्कृत का पेपर 8 मार्च को, भौतिक विज्ञान का 12 मार्च को और अंग्रेजी का पेपर 16 मार्च को आयोजित किया जाएगा। जीव विज्ञान की परीक्षा 18 मार्च, सामाजिक विज्ञान की 23 मार्च और गणित की परीक्षा 30 मार्च को होगी। विद्यार्थियों को सलाह है कि वे विषयवार तारीखों को ध्यान से देखकर अपनी तैयारी की योजना बनाएं।प्लस वन यानी 11वीं की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होंगी। पहले दिन भूगोल, संगीत, सामाजिक कार्य, भूविज्ञान और लेखाशास्त्र के पेपर होंगे। 8 मार्च को भौतिक विज्ञान, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान की परीक्षा होगी। रसायन विज्ञान, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन और संवादात्मक अंग्रेजी के पेपर 12 मार्च को दोपहर के सत्र में होंगे। इसके बाद 15 मार्च को अंग्रेजी, 17 मार्च को भाषाओं और मनोविज्ञान तथा 19 मार्च को गणित की परीक्षा होगी। अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, जीव विज्ञान और दूसरे विषयों के पेपर भी मार्च में अलग-अलग तारीखों पर आयोजित किए जाएंगे।प्लस टू यानी 12वीं की परीक्षाएं भी 2 मार्च से शुरू होंगी। पहले दिन दूसरी भाषा, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के पेपर होंगे। 8 मार्च को रसायन विज्ञान, इतिहास और व्यवसाय अध्ययन की परीक्षा होगी, जबकि 12 मार्च को भौतिक विज्ञान, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के पेपर आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 15 मार्च को अर्थशास्त्र, 17 मार्च को गणित और 22 मार्च को अंग्रेजी की परीक्षा होगी। 29 मार्च को जीव विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और राजनीति विज्ञान के पेपर होंगे। अंतिम दिन 30 मार्च को गृह विज्ञान, पत्रकारिता और सांख्यिकी समेत कई विषयों की परीक्षा होगी।बोर्ड ने मुख्य परीक्षा के साथ दसवीं की मॉडल परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी किया है। एसएसएलसी की मॉडल परीक्षाएं 16 से 20 फरवरी 2027 तक आयोजित की जाएंगी। मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 5 अप्रैल 2027 से शुरू होगा। इसके बाद दसवीं का रिजल्ट मई के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। वहीं, 11वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम 15 मई 2027 तक घोषित किए जा सकते हैं। हालांकि, ये परिणाम की संभावित तारीखें हैं। विद्यार्थियों को पक्की जानकारी के लिए केरल बोर्ड की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए।