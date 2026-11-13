केरलम बोर्ड ने जारी की 10वीं और 11वीं-12वीं की परीक्षा तारीखें: एक मार्च से शुरू होंगे एग्जाम, देखें टाइमटेबल
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Fri, 13 Nov 2026 09:18 AM IST
सार
केरल बोर्ड ने 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा की साल 2027 की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। दसवीं की परीक्षाएं 1 से 30 मार्च तक होंगी, जबकि 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक चलेंगी। बोर्ड ने मॉडल परीक्षा की तारीखें भी घोषित की हैं। जानें विषयवार पूरा कार्यक्रम और रिजल्ट की संभावित तारीख।
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विस्तार
केरलम बोर्ड ने साल 2027 की दसवीं, 11वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह जरूरी खबर है। जारी कार्यक्रम के मुताबिक, दसवीं यानी एसएसएलसी की परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च 2027 तक चलेंगी। वहीं, 11वीं यानी प्लस वन और 12वीं यानी प्लस टू की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होंगी। इन दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं भी 30 मार्च 2027 तक आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही व्यावसायिक उच्च माध्यमिक परीक्षाओं का कार्यक्रम भी जारी किया गया है।
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दसवीं का विषयवार टाइमटेबलकेरलम बोर्ड की दसवीं की परीक्षा में पहला पेपर 1 मार्च को प्रथम भाषा भाग-एक का होगा। इसके बाद 3 मार्च को प्रथम भाषा भाग-दो और 5 मार्च को हिंदी या सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी। संस्कृत का पेपर 8 मार्च को, भौतिक विज्ञान का 12 मार्च को और अंग्रेजी का पेपर 16 मार्च को आयोजित किया जाएगा। जीव विज्ञान की परीक्षा 18 मार्च, सामाजिक विज्ञान की 23 मार्च और गणित की परीक्षा 30 मार्च को होगी। विद्यार्थियों को सलाह है कि वे विषयवार तारीखों को ध्यान से देखकर अपनी तैयारी की योजना बनाएं।
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11वीं की परीक्षा कब होगी?प्लस वन यानी 11वीं की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होंगी। पहले दिन भूगोल, संगीत, सामाजिक कार्य, भूविज्ञान और लेखाशास्त्र के पेपर होंगे। 8 मार्च को भौतिक विज्ञान, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान की परीक्षा होगी। रसायन विज्ञान, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन और संवादात्मक अंग्रेजी के पेपर 12 मार्च को दोपहर के सत्र में होंगे। इसके बाद 15 मार्च को अंग्रेजी, 17 मार्च को भाषाओं और मनोविज्ञान तथा 19 मार्च को गणित की परीक्षा होगी। अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, जीव विज्ञान और दूसरे विषयों के पेपर भी मार्च में अलग-अलग तारीखों पर आयोजित किए जाएंगे।
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