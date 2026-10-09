केएसईएबी: 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की समय-सारणी जारी, जानें कर्नाटक में कब होंगी परीक्षाएं?

कर्नाटक स्कूल परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड ने वर्ष 2027 की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं का अस्थायी कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत एसएसएलसी यानी दसवीं और द्वितीय पीयूसी यानी बारहवीं की परीक्षाओं की तारीखें बताई गई हैं। विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट kseab.karnataka.gov.in पर परीक्षा कार्यक्रम देख सकते हैं।

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बोर्ड ने पहली और दूसरी, दोनों परीक्षा अवधियों का कार्यक्रम जारी किया है। विद्यार्थी विषयवार परीक्षा तिथियां देखकर अपनी तैयारी और दोहराई की योजना बना सकते हैं। विज्ञापन



यह कार्यक्रम अभी अस्थायी है। बोर्ड ने विद्यार्थियों और संबंधित पक्षों से प्रस्तावित तारीखों पर आपत्तियां मांगी हैं। आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाएगा। बोर्ड ने पहली और दूसरी, दोनों परीक्षा अवधियों का कार्यक्रम जारी किया है। विद्यार्थी विषयवार परीक्षा तिथियां देखकर अपनी तैयारी और दोहराई की योजना बना सकते हैं।यह कार्यक्रम अभी अस्थायी है। बोर्ड ने विद्यार्थियों और संबंधित पक्षों से प्रस्तावित तारीखों पर आपत्तियां मांगी हैं। आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाएगा।

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