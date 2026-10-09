केएसईएबी: 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की समय-सारणी जारी, जानें कर्नाटक में कब होंगी परीक्षाएं?
कर्नाटक बोर्ड ने दसवीं और बारहवीं की वर्ष 2027 की परीक्षाओं का अस्थायी कार्यक्रम जारी किया है। बारहवीं की पहली परीक्षा 27 फरवरी से और दसवीं की पहली परीक्षा 22 मार्च से शुरू होगी। कार्यक्रम पर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 22 अक्तूबर 2026 है।
विस्तार
कर्नाटक स्कूल परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड ने वर्ष 2027 की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं का अस्थायी कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत एसएसएलसी यानी दसवीं और द्वितीय पीयूसी यानी बारहवीं की परीक्षाओं की तारीखें बताई गई हैं। विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट kseab.karnataka.gov.in पर परीक्षा कार्यक्रम देख सकते हैं।
बोर्ड ने पहली और दूसरी, दोनों परीक्षा अवधियों का कार्यक्रम जारी किया है। विद्यार्थी विषयवार परीक्षा तिथियां देखकर अपनी तैयारी और दोहराई की योजना बना सकते हैं।
यह कार्यक्रम अभी अस्थायी है। बोर्ड ने विद्यार्थियों और संबंधित पक्षों से प्रस्तावित तारीखों पर आपत्तियां मांगी हैं। आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाएगा।
कर्नाटक बोर्ड परीक्षा 2027 की महत्वपूर्ण तारीखें
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परीक्षा
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पहली परीक्षा
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दूसरी परीक्षा
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द्वितीय पीयूसी (बारहवीं)
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27 फरवरी से 17 मार्च 2027
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3 से 15 मई 2027
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एसएसएलसी (दसवीं)
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22 मार्च से 5 अप्रैल 2027
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24 से 31 मई 2027
ये तारीखें बोर्ड के अस्थायी कार्यक्रम के अनुसार हैं। अंतिम कार्यक्रम जारी होने पर इनमें बदलाव संभव है। इसलिए विद्यार्थियों को समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाएं देखते रहना चाहिए।
दसवीं और बारहवीं की परीक्षा कितने बजे से होगी?
बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं का समय अलग-अलग निर्धारित किया गया है।
- बारहवीं की परीक्षा: सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक
- दसवीं की परीक्षा: सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक
किस विषय की परीक्षा किस तारीख को होगी और उसका निर्धारित समय क्या रहेगा, इसकी जानकारी संबंधित परीक्षा कार्यक्रम की पीडीएफ में दी जाएगी। विद्यार्थियों को विषयवार तारीख और समय की पुष्टि उसी कार्यक्रम से करनी चाहिए।
22 अक्तूबर तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति, फिर आएगा अंतिम कार्यक्रम
कर्नाटक बोर्ड ने प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम पर आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इसके लिए 22 अक्तूबर 2026 अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। बोर्ड प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम परीक्षा कार्यक्रम जारी करेगा। ऐसे में विद्यार्थियों को अभी से अपनी तैयारी शुरू रखनी चाहिए, लेकिन अंतिम तारीखों की पुष्टि बोर्ड की आधिकारिक सूचना से करनी चाहिए।
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