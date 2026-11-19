भारतीय वायुसेना (IAF) और दिल्ली स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (CSU) ने अग्निवीरवायु के लिए योग से जुड़ी शिक्षा और प्रमाणपत्र हासिल करने के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हाथ मिलाया है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, इस सहयोग के तहत अग्निवीरवायु को योग में व्यवस्थित अध्ययन और प्रमाणन की सुविधा मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य उनके कौशल को बढ़ाना और उच्च शिक्षा के अवसरों तक उनकी पहुंच आसान बनाना है।

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कहां और किन अधिकारियों ने एमओयू पर किए हस्ताक्षर? इस समझौता ज्ञापन (MoU) पर नई दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालय में हस्ताक्षर किए गए। समारोह की अध्यक्षता एयर ऑफिसर-इन-चार्ज पर्सनल ने की। समझौते पर भारतीय वायुसेना की ओर से असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (एजुकेशन) और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति ने हस्ताक्षर किए। विज्ञापन वायुसेना के लिए क्यों अहम है यह समझौता? रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह सहयोग भारतीय वायुसेना की क्षमता निर्माण, कौशल विकास और अग्निवीरवायु के लिए व्यापक शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के जरिए वायुसेना उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाकर अग्निवीरवायु के लिए सीखने और प्रमाणन के नए अवसर विकसित करना चाहती है।

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