ITM Dehradun में नौकरियों की बारिश, 2021-22 सत्र में 400 से ज्यादा छात्रों का प्लेसमेंट, 14 लाख+ का हाईएस्ट पैकेज

यहां के छात्रों को मिला है हाईएस्ट 14 LPA का पैकेज

ITM अपने बेहतरीन प्लेसमेंट्स के लिए जाना जाता है. हर साल यहां के छात्रों का हाईएस्ट पैकेज पर प्लेसमेंट्स मिलता है. जैसे इस साल यहां के BSc IT के छात्र आशीष शर्मा को VM Ware कंपनी में 14 LPA के पैकेज पर जॉब मिली है. साथ ही BBA के छात्र रहे प्रवीण को Byjus में 10.5 LPA के पैकेज पर जॉब मिली है. स्पर्श कपूर को भी Byjus में 10 LPA के पैकेज पर और BBA की छात्रा काजोल सिंह खेत्री को Upgrad में 7.5 LPA के पैकेज पर जॉब मिली है.

हर साल प्लेसमेंट्स के लिए ITM में आती है ये बड़ी कंपनियां

हर साल यहां के छात्रों के बेहतर प्लेसमेंट्स के लिए ITM कैंपस में कई सारी बड़ी-बड़ी कंपनियां आती है. यहां पर Amazon, TCS, Indigo Airlines, Byjus, Deloitte, Wipro, RightWave, First cry, Utkarsh Bank, Arvind Fashions, Reliance Retail समेत कई सारी बड़ी कंपनियां कैंपस में जॉब प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं.

इस साल 92% छात्रों का हुआ है बेहतरीन प्लेसमेंट्स

ITM में इस साल ओवरऑल प्लसमेंट्स 92% का हुआ है जिसमें से BBA से 96%, BCA से 87%, B.sc IT से 89%, B.com (CA) से 89%, B.com (Hons) से 92%, B.sc Animation से 100%, BA(Hons) Journalism and Mass Com 100%, M.com से 84%, M.libI.Sc से 89%, B.lib I.Sc से 84%, BHM से 92% और M.Sc IT से 95% प्लेसमेंट्स हुआ है.

इन करियर कोर्स के लिए जाना जाता है आईटीएम

आईटीएम देहरादून में बहुत सारे वैकल्पिक कोर्स हैं. यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपको बीएससी इन आईटी, एमएससी इन आईटी और बीसीए के कोर्स मिलते हैं. इन कोर्स में एडमिशन लेने के बाद आप आसानी से किसी भी सॉफ्टवेयर या आईटी कंपनी में अपना बेहतर करियर बना सकते हैं. इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जिसमें आपको बिजनेस मैनेजमेंट की पूरी नॉलेज दी जाती है. साथ ही बिजनेस के उतार-चढ़ाव को बेहतर से समझने के लिए यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है जो आपको बिजनेस में हर एक इंसान की जरूरतों और बाजार के प्रवाह की जानकारी देती है. इन सब के अलावा यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ एनीमेशन, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म भी है.







स्टूडेंस की हॉबी और पैशन को दिया जाता है महत्व

आईटीएम देहरादून में पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंस की हॉबी और पैशन का भी काफी ध्यान दिया जाता है. इसलिए यहां पर अलग-अलग कोर्सेज के साथ-साथ कई सारे कल्चर और एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी भी होती है. जैसे अगर आपको गाने का शौक है, या फिर थिएटर, आर्ट, डांस आदि का शौक है और आपका सपना है, तो आपको आईटीएम में ऐसा माहौल भी दिया जाता है. यहां पर इन सभी पैशन के लिए भी अलग-अलग डिपार्टमेंट भी है. इसके अलावा स्पोर्ट और योग का भी डिपार्टमेंट यहां पर मौजूद है.

आईटीएम में होता है टेक्निकल वर्कशॉप

स्टूडेंट्स को बेहतरीन जानकारी और प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए आईटीएम समय-समय पर कई सारे वर्कशॉप आयोजित करती है, जिससे स्टूडेंस्ट्स सीख सके. साथ ही यहां पर उनको रेगुरल बेसिस पर इंडस्ट्रियल विजिट पर भी ले जाया जाता है. ड्रोन की टेक्नोलॉजी समझने के लिए यहां स्पेशल वर्कशॉप का भी आयोजना किया जाता है.

शिक्षा और सामाजिक कार्यों में भी योगदान

आईटीएम देहरादून में छात्रों को बेहतर शिक्षा के साथ-साथ समाज और पर्यावरण के प्रति कर्तव्यों को लेकर भी जागरूक किया जाता है. इसलिए यहां के स्टूडेंट्स के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम को भी चलाया जाता है. 'जो हम नेचर को देते हैं, वहीं पाते हैं' के थीम पर आईटीएम के छात्रों के द्वारा ये काम रोजाना किया जाता है.

ITM देहरादून को मिले हैं ये बेहतरीन अवार्ड्

ITM देहरादून को अलग-अलग कैटेगरी कई सारे अवार्ड्स मिले हैं. जैसे:

BEST B SCHOOL AWARD FOR BEST EDUCATION EXCELLENCE (BY FIVE FACES ENTERTAINMENT PVT LTD)

BEST INSTITUTE SERVING SOCIAL CAUSE BY FIVE FACES ENTERTAINMENT PVT LTD

BEST MANAGEMENT INSTITUTION IN DEHRADUN-"VALUE FOR MONEY AWARD"

BEST BUSINESS SCHOOL WITH OVERALL PERFORMANCE

ITM Dehradun का Anthem गीत

आईटीएम एंथम एक ऐसा गीत है जो संस्थान की आत्मा को दर्शाता है। यह सुंदर कुलगीत ITM छात्रों के एक बैंड द्वारा बनाया और प्रस्तुत किया गया है। इस कुलगीत ने केवल 30 दिनों में 2 लाख व्यूज(views) के साथ एक रिकॉर्ड बनाया है। आप भी ये एंथम गीत ITM के यूट्यूब चैनल पर जा कर सुन सकते हैं.