फ्रांस के मंत्री से मिले प्रल्हाद जोशी: छात्रों-शिक्षकों के लिए बढ़ेंगे मौके, किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

India France Education Partnership: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोमवार को फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने छात्रों और शिक्षकों की आवाजाही बढ़ाने के साथ-साथ शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भारत-फ्रांस साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

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बैठक के बाद प्रल्हाद जोशी ने कहा कि भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 दोनों देशों के बीच साझेदारी को और गहरा करने का मजबूत मंच है। इससे शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में बेहतर संपर्क के जरिए नवाचार को बढ़ावा देने और भविष्य के लिए तैयार प्रतिभाओं को विकसित करने में मदद मिलेगी।