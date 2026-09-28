गेट 2027: बिना विलंब शुल्क आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी, अब इस दिन तक भरें फॉर्म; बाद में कितनी लगेगी फीस?

GATE 2027: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने गेट 2027 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 5 अक्तूबर 2026 तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन कर सकते हैं। गेट 2027 के लिए आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in है।

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आधिकारिक सूचना के अनुसार, उम्मीदवारों की ओर से लगातार किए गए अनुरोधों के बाद आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे गेट ऑनलाइन आवेदन प्रसंस्करण प्रणाली (GOAPS) के जरिए फॉर्म भर सकते हैं।