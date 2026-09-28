गेट 2027: बिना विलंब शुल्क आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी, अब इस दिन तक भरें फॉर्म; बाद में कितनी लगेगी फीस?
GATE 2027 Registration: आईआईटी मद्रास ने गेट 2027 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 5 अक्तूबर 2026 तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा फरवरी 2027 में होगी।
विस्तार
GATE 2027: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने गेट 2027 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 5 अक्तूबर 2026 तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन कर सकते हैं। गेट 2027 के लिए आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in है।
आधिकारिक सूचना के अनुसार, उम्मीदवारों की ओर से लगातार किए गए अनुरोधों के बाद आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे गेट ऑनलाइन आवेदन प्रसंस्करण प्रणाली (GOAPS) के जरिए फॉर्म भर सकते हैं।
गेट 2027 का पूरा कार्यक्रम क्या है?
गेट 2027 के आवेदन से जुड़ी तारीखों में बदलाव किया गया है। उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार जरूरी तारीखें इस प्रकार हैं:
|गतिविधि
|तारीख
|ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू
|14 अगस्त 2026
|नियमित आवेदन की बढ़ाई गई अंतिम तारीख
|5 अक्तूबर 2026
|विलंब शुल्क के साथ बढ़ी हुई आवेदन अवधि
|5 अक्तूबर से 12 अक्तूबर 2026
|आवेदन में सुधार की शुरुआत
|14 अक्तूबर 2026
|आवेदन में सुधार की अंतिम तारीख
|21 अक्तूबर 2026
|परीक्षा शहर की जानकारी
|4 जनवरी 2027
|प्रवेश पत्र डाउनलोड
|बाद में घोषित होगा
|गेट 2027 परीक्षा
|6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027
|परिणाम
|19 मार्च 2027
आवेदन के लिए डिजिलॉकर क्यों जरूरी है?
- आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सभी भारतीय नागरिकों के लिए गेट 2027 के आवेदन के दौरान डिजिलॉकर के जरिए पंजीकरण अनिवार्य है।
- आवेदन भरने में जरूरी कई जानकारियां डिजिलॉकर से ली जाएंगी। इनमें नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, प्रोफाइल फोटो, पता और सत्यापित पहचान पत्र संख्या शामिल हैं।
- उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपना डिजिलॉकर खाता सत्यापित कराने की सलाह दी गई है।
हालांकि, उम्मीदवार बिना सत्यापित डिजिलॉकर खाते से भी पंजीकरण कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार आवेदन भरते समय डिफॉल्ट पहचान प्रमाण का विकल्प चुन सकते हैं। इन आवेदनों की आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद जरूरी दस्तावेजों के लिए जांच की जाएगी।
गेट 2027 का फॉर्म भरने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
आवेदन करते समय उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे। इनमें शामिल हैं:
- पंजीकरण के दौरान उम्मीदवार की लाइव फोटो ली जाएगी। इसके लिए वेबकैम वाला कंप्यूटर या कम से कम 5 मेगापिक्सल के सामने वाले कैमरे वाला मोबाइल इस्तेमाल किया जा सकता है।
- चेहरे की फोटो अच्छी रोशनी वाली जगह पर लेनी होगी।
- निर्धारित मानकों के अनुसार उम्मीदवार की अच्छी गुणवत्ता वाली फोटो।
- निर्धारित मानकों के अनुसार उम्मीदवार के हस्ताक्षर की अच्छी गुणवत्ता वाली फोटो।
- डिजिलॉकर से सत्यापित किया गया वही पहचान पत्र मूल रूप में परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा।
- एससी/एसटी प्रमाणपत्र पीडीएफ प्रारूप में डिजिलॉकर पर अपलोड करना होगा। इसके लिए ‘GATE2027’ नाम से फोल्डर बनाकर प्रमाणपत्र का नाम CATEGORY.pdf रखना होगा।
- यूडीआईडी या दिव्यांगता प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करनी होगी। फाइल का नाम UDID_CERT.pdf या PWD_CERT.pdf रखा जा सकता है।
- परिशिष्ट-बी1, परिशिष्ट-बी2 या डिस्लेक्सिया प्रमाणपत्र में से लागू प्रमाणपत्र को दिव्यांगता प्रमाणपत्र के साथ एक ही पीडीएफ में तैयार करना होगा।
- प्रतिपूरक समय और लेखक की सुविधा के लिए जरूरी प्रमाणपत्र भी उपलब्ध रखना होगा।
आवेदन शुल्क कितना है?
आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी और एक या दो प्रश्नपत्रों के आधार पर अलग-अलग है।
|श्रेणी
|नियमित अवधि: एक प्रश्नपत्र
|नियमित अवधि: दो प्रश्नपत्र
|बढ़ी अवधि: एक प्रश्नपत्र
|बढ़ी अवधि: दो प्रश्नपत्र
|महिला/एससी/एसटी/दिव्यांग उम्मीदवार
|1,000 रुपये
|2,000 रुपये
|1,500 रुपये
|2,500 रुपये
|अन्य सभी उम्मीदवार, विदेशी नागरिकों सहित
|2,000 रुपये
|4,000 रुपये
|2,500 रुपये
|4,500 रुपये
गेट 2027 का आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों के जरिए आवेदन कर सकते हैं:
- गेट की आधिकारिक ऑनलाइन आवेदन प्रणाली पर जाएं।
- ‘नया पंजीकरण’ विकल्प पर क्लिक करें।
- मांगी गई सभी जरूरी जानकारी दर्ज करें।
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
- सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन शुल्क जमा करें।
- आवेदन में दर्ज सभी जानकारी जांचें और फॉर्म जमा कर दें।
कमेंट
कमेंट X