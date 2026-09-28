सुप्रीम कोर्ट का फैसला: 7वीं-8वीं की तरह छठी में भी तीसरी भाषा पर राहत, 10वीं में नहीं होगी इसकी बोर्ड परीक्षा
CBSE Third Language Policy: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की तीन-भाषा व्यवस्था में छठी कक्षा के छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें तीसरी भाषा पढ़नी होगी, लेकिन दसवीं में उस भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। दो गैर-मातृ भाषाएं पढ़ रहे छात्रों को भी राहत मिली है।
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CBSE Third Language Policy: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की नई तीन-भाषा व्यवस्था के तहत छठी कक्षा के छात्रों को भी वही राहत देने का निर्देश दिया है, जो फिलहाल सातवीं और आठवीं कक्षा के छात्रों को मिल रही है।
बोर्ड परीक्षा को लेकर क्या है राहत?
नई व्यवस्था के तहत मौजूदा शैक्षणिक सत्र के छठी कक्षा के छात्रों को तीसरी भाषा पढ़नी होगी। हालांकि, जब ये छात्र दसवीं कक्षा में पहुंचेंगे, तो उन्हें उस तीसरी भाषा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। फिलहाल यही छूट सातवीं और आठवीं कक्षा के छात्रों को दी गई है।
दो गैर-मातृ भाषाएं पढ़ रहे छात्रों को भी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने छठी कक्षा के छात्रों को एक और राहत दी है। जो छात्र पहले से ही दो गैर-मातृ भाषाएं पढ़ रहे हैं, वे उसी भाषा संयोजन को जारी रख सकेंगे। उन्हें मौजूदा भाषाओं में से किसी एक को बदलने की जरूरत नहीं होगी।
ऐसे छात्र तीसरी भाषा के तौर पर एक अतिरिक्त भारतीय भाषा पढ़ सकेंगे। यानी उन्हें दो क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के लिए अपनी पहले से पढ़ी जा रही किसी भाषा को हटाने की जरूरत नहीं होगी।
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