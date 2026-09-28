सुप्रीम कोर्ट का फैसला: 7वीं-8वीं की तरह छठी में भी तीसरी भाषा पर राहत, 10वीं में नहीं होगी इसकी बोर्ड परीक्षा

दो गैर-मातृ भाषाएं पढ़ रहे छात्रों को भी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने छठी कक्षा के छात्रों को एक और राहत दी है। जो छात्र पहले से ही दो गैर-मातृ भाषाएं पढ़ रहे हैं, वे उसी भाषा संयोजन को जारी रख सकेंगे। उन्हें मौजूदा भाषाओं में से किसी एक को बदलने की जरूरत नहीं होगी।



ऐसे छात्र तीसरी भाषा के तौर पर एक अतिरिक्त भारतीय भाषा पढ़ सकेंगे। यानी उन्हें दो क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के लिए अपनी पहले से पढ़ी जा रही किसी भाषा को हटाने की जरूरत नहीं होगी।





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