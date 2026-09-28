विश्व कौशल प्रतियोगिता शंघाई 2026: स्मृति नांबियार को ‘बेस्ट ऑफ द नेशन’ सम्मान, भारत को कुल कितने पदक मिले?

मेहरुनिस्सा बेगम ने कैसे तय किया वैश्विक मंच तक का सफर?

मेहरुनिस्सा बेगम ने रसद और माल ढुलाई श्रेणी में रजत पदक जीता। उनका सफर एक प्रशिक्षण से शुरू होकर विश्व स्तर के मंच तक पहुंचा।



उन्होंने कहा, “मैं वास्तव में बता नहीं सकती कि कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है, इसमें मैंने अपना पूरा दिल और आत्मा लगा दी। अब जब मैं यहां हूं, तो यह पदक मेरे लिए बहुत मायने रखता है- सच कहूं तो इसका बहुत महत्व है। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं।”







अपने सफर को याद करते हुए उन्होंने कहा, “जब मैं अपने मुख्य विशेषज्ञ की कंपनी में प्रशिक्षण ले रही थी, तब मैंने पिछले प्रतियोगी की तैयारी देखी। इससे मुझे प्रेरणा मिली और मैंने उसी समय से हर चीज को देखना और समझना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ी—राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं, क्षेत्रीय प्रतियोगिताएं और फिर इंडियास्किल्स। जब मुझे पता चला कि मैंने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता है, तो मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। इसके बाद तीन महीने तक कड़ी मेहनत की—काम, दिनचर्या, चिंता, हर चीज को संभालते हुए। और अब एक साल बाद मैं यहां हूं। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि हर युवा जानता है कि उसमें कितनी ताकत है और उसके अंदर कितना जुनून और प्रतिभा है। बस उसे बाहर लाएं। अगर मैं यह कर सकती हूं, तो कोई भी कर सकता है। बस आगे बढ़िए और इसे कर दिखाइए।”