विदेश में पढ़ाई: अंग्रेजी में झिझक बन सकती है रास्ते की बड़ी रुकावट, IELTS को हल्के में न लें; ऐसे करें तैयारी

विदेश में पढ़ाई, अच्छी नौकरी और बेहतर कॅरिअर का सपना आज कई भारतीय युवाओं की पहली पसंद बन रहा है। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ अच्छी शैक्षणिक योग्यता ही नहीं, अंग्रेजी भाषा पर पकड़ भी जरूरी है। विदेश में पढ़ाई के दौरान पढ़ाई की सामग्री समझने, लोगों से बातचीत करने और अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने में अंग्रेजी मददगार होती है।

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एग्जाम क्या है?

आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी जैसे देशों में कई शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए आईईएलटीएस स्कोर की आवश्यकता हो सकती है। आईईएलटीएस यानी अंतरराष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा परीक्षण प्रणाली में उम्मीदवार की सुनने, पढ़ने, लिखने और बोलने की क्षमता का आकलन किया जाता है।

आईईएलटीएस परीक्षा के चार मुख्य भाग होते हैं। सुनने वाले भाग में बातचीत या रिकॉर्ड की गई सामग्री को समझना होता है। पढ़ने वाले भाग में दिए गए लेख या जानकारी में से जरूरी तथ्यों को पहचानना होता है। लिखने वाले भाग में अपने विचारों को स्पष्ट, व्यवस्थित और सही तरीके से प्रस्तुत करना जरूरी होता है। वहीं बोलने वाले भाग में उम्मीदवार के उच्चारण, शब्दों के सही इस्तेमाल और विचार व्यक्त करने के तरीके का आकलन किया जाता है।

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अंग्रेजी बोलने का ऐसे बढ़ाएं आत्मविश्वास

कई भारतीय छात्र और युवा अंग्रेजी समझने के बावजूद बोलते समय झिझक महसूस करते हैं। इस झिझक को दूर करने के लिए नियमित अभ्यास बहुत जरूरी है। रोज कुछ समय अंग्रेजी में किसी विषय पर बोलने का अभ्यास करें, अपनी आवाज रिकॉर्ड करके गलतियों को पहचानें और दूसरों के साथ अंग्रेजी में बातचीत करने की कोशिश करें। नए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करने से शब्दावली मजबूत होती है। अंग्रेजी बोलते समय गलतियों से घबराने के बजाय उनसे सीखना और लगातार अभ्यास करते रहना आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका है।