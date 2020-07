ICSE Board result 2020: बोर्ड ने इस साल किए ये पांच बड़े बदलाव

{"_id":"5f07c66f8ebc3e63c232a00a","slug":"icse-board-result-2020-board-made-five-major-changes-this-year","type":"story","status":"publish","title_hn":"ICSE Board result 2020: \u092c\u094b\u0930\u094d\u0921 \u0928\u0947 \u0907\u0938 \u0938\u093e\u0932 \u0915\u093f\u090f \u092f\u0947 \u092a\u093e\u0902\u091a \u092c\u0921\u093c\u0947 \u092c\u0926\u0932\u093e\u0935","category":{"title":"Education","title_hn":"\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e","slug":"education"}}

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Updated Fri, 10 Jul 2020 07:20 AM IST

छात्र अपने परिणाम ऑनलाइन देख सकेंगे और डिजीलॉकर से अपनी डिजिटल मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकेंगे। ध्यान दें कि DigiLocker से अपनी मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए छात्रों को आधार कार्ड नंबर या पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग कर लॉगिन करना होगा।

डिजीलॉकर से डिजिटल मार्कशीट उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए मान्य होगी।

परिणाम आज दोपहर 3 बजे घोषित किए जाएंगे। छात्रों के पास अपने अंकों के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक विकल्प होगा। यह सुविधा केवल उन छात्रों के लिए जिन्होंने लिखित परीक्षा दी है।

CISCE बाद में शेष बोर्ड परीक्षा आयोजित कर सकता है और छात्रों को उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है। इससे संबंधित जानकारी बोर्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर साझा करेगा।

वर्तमान स्थिति के कारण, कंपार्टमेंट परीक्षाओं के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परिणाम घोषित होने के बाद हर अपडेट के लिए cisce.org की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें।

ICSE Board result 2020 date and time: काउंसिल फॉर दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE- Council for the Indian School Certificate Examinations) द्वारा कक्षा 10वीं (ICSE) और 12वीं (ISC) परीक्षा के नतीजे आज घोषित होंगे। नतीजे आज दोपहर तीन बजे घोषित होंगे। छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट cisce.org पर जारी होंगे। CISCE बोर्ड के पासिंग मानदंड ICSE छात्रों के लिए 33 फीसदी और ISC परीक्षाओं के लिए 35 फीसदी तय हैं। यहां हम आपको वो 5 महत्वपूर्ण बदलावों से अवगत करा रहे हैं, जो इस साल बोर्ड द्वारा किए गए।