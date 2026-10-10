कृषि स्नातकोत्तर प्रवेश 2026: दूसरे चरण का सीट आवंटन जारी, शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख आज

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर ने कृषि स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2026 की दूसरे चरण की काउंसलिंग का सीट आवंटन परिणाम 9 अक्तूबर 2026 को जारी कर दिया है। इस प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक काउंसलिंग वेबसाइट icarcounseling.com पर अपना आवंटन परिणाम देख सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को आवेदन संख्या और पासवर्ड की मदद से अभ्यर्थी पोर्टल पर प्रवेश करना होगा। परिणाम में उम्मीदवार को आवंटित विश्वविद्यालय और पाठ्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को सीट मिली है, उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रवेश से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

परिणाम ऑनलाइन कैसे देखें?

आईसीएआर स्नातकोत्तर सीट आवंटन परिणाम देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक काउंसलिंग वेबसाइट icarcounseling.com पर जाएं।

विज्ञापन इसके बाद मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध अभ्यर्थी प्रवेश विकल्प पर क्लिक करें।

संबंधित परीक्षा चुनकर अपनी आवेदन संख्या और पासवर्ड दर्ज करें।

यदि सुरक्षा कोड मांगा जाता है, तो उसे भरकर प्रवेश करें।

इसके बाद स्क्रीन पर सीट आवंटन का परिणाम दिखाई देगा।

उम्मीदवार आवंटित विश्वविद्यालय और पाठ्यक्रम का नाम ध्यान से जांचें।

फिर अस्थायी सीट आवंटन पत्र डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले पत्र में दर्ज सभी विवरणों की जांच करना जरूरी है।

प्रवेश के लिए क्या करना होगा?

दूसरे चरण में सीट पाने वाले उम्मीदवारों को 10 अक्टूबर 2026 तक प्रवेश की निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसमें आवंटित विश्वविद्यालय में दस्तावेजों का सत्यापन और सीट स्वीकृति शुल्क जमा करना शामिल है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दस्तावेज सत्यापन सफल होने के बाद उम्मीदवारों को प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए 10,000 रुपये का सीट स्वीकृति शुल्क जमा करना होगा। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग पोर्टल पर जारी अतिरिक्त निर्देशों को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें विश्वविद्यालय में रिपोर्ट करने, जरूरी दस्तावेज जमा करने और आवंटित सीट की पुष्टि से जुड़ी जानकारी हो सकती है।

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सीट आवंटन किन आधारों पर होता है?

आईसीएआर की स्नातकोत्तर सीट आवंटन प्रक्रिया कई महत्वपूर्ण आधारों पर पूरी की जाती है। इसमें अभ्यर्थी की योग्यता रैंक, काउंसलिंग के दौरान भरे गए पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय के विकल्प, पात्रता संबंधी शर्तें तथा उपलब्ध सीटों की संख्या शामिल होती है। इन्हीं मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय और पाठ्यक्रम आवंटित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों को अपने अस्थायी आवंटन पत्र में दी गई जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए। यदि किसी विवरण में गलती दिखाई देती है, तो उन्हें आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। प्रवेश से जुड़े नवीनतम अपडेट भी यहीं देखे जा सकते हैं।

समयसीमा चूकने पर क्या होगा?

दूसरे चरण में सीट पाने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करना जरूरी है। दस्तावेज सत्यापन या शुल्क भुगतान में देरी होने पर आवंटित सीट पर असर पड़ सकता है। इसलिए अभ्यर्थियों को 10 अक्टूबर 2026 की समयसीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सीट आवंटन पत्र, शुल्क भुगतान की रसीद और प्रवेश से जुड़े अन्य दस्तावेजों की प्रतियां सुरक्षित रखें। उम्मीदवारों को किसी भी बदलाव या अतिरिक्त निर्देश के लिए आधिकारिक काउंसलिंग पोर्टल नियमित रूप से देखते रहना चाहिए। समय पर प्रक्रिया पूरी करने से प्रवेश संबंधी अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है।