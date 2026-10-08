एफएमजीई: जॉर्जिया से एमबीबीएस वालों के लिए स्वतंत्र चिकित्सा लाइसेंस जरूरी, एनएमसी ने साफ किया नियम
नई दिल्ली, पीटीआई Published by: शिवम तिवारी Updated Thu, 08 Oct 2026 08:44 AM IST
सार
जॉर्जिया से एमबीबीएस करने वाले भारतीय छात्रों के लिए एनएमसी ने एफएमजीई को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। परीक्षा में शामिल होने के लिए केवल कनिष्ठ डॉक्टर के रूप में काम करना पर्याप्त नहीं होगा। उम्मीदवार के पास जॉर्जिया में स्वतंत्र रूप से चिकित्सा अभ्यास करने का लाइसेंस होना जरूरी है। एनएमसी ने संबंधित नियम का हवाला देते हुए यह जानकारी दी है।
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विस्तार
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी ने जॉर्जिया से चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के लिए एफएमजीई को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के अनुसार, भारत में विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा यानी एफएमजीई देने के लिए केवल जॉर्जिया में जूनियर डॉक्टर के तौर पर काम करना पर्याप्त नहीं है। उम्मीदवार के पास उस देश में स्वतंत्र रूप से चिकित्सा का अभ्यास करने का वैध लाइसेंस होना चाहिए, जहां से उसने चिकित्सा की डिग्री हासिल की है। एनएमसी ने यह जानकारी एक अभ्यर्थी की शिकायत के जवाब में दी है। एफएमजीई भारत में विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए डॉक्टर के रूप में पंजीकरण कराने की अनिवार्य परीक्षा है।
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किस नियम का हवाला दिया गया?एनएमसी ने अपने जवाब में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (विदेशी चिकित्सा स्नातक लाइसेंसधारी) विनियम, 2021 के विनियम 4(बी) का हवाला दिया है। इसके अनुसार, किसी विदेशी देश से चिकित्सा की डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार को उस देश के चिकित्सा नियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए। यह लाइसेंस ऐसा होना चाहिए, जो उम्मीदवार को वहां स्वतंत्र रूप से चिकित्सा का अभ्यास करने की अनुमति दे और उस देश के मेडिकल स्नातकों को मिलने वाले लाइसेंस के बराबर हो। एनएमसी ने कहा कि केवल जूनियर डॉक्टर का दर्जा तभी पर्याप्त माना जा सकता है, जब उससे कानूनी रूप से आवश्यक स्तर पर स्वतंत्र चिकित्सा अभ्यास की अनुमति मिलती हो।
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जॉर्जिया में जूनियर डॉक्टर का दर्जा क्या है?एनएमसी के अनुसार, अगर जॉर्जिया में स्वतंत्र रूप से डॉक्टर के तौर पर काम करने के लिए स्नातकोत्तर प्रमाणन जरूरी है, तो केवल जूनियर डॉक्टर का दर्जा विनियम 4(बी) की शर्त पूरी नहीं करेगा। यानी छह साल का एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद सिर्फ जूनियर डॉक्टर के रूप में काम करने की अनुमति को स्वतंत्र चिकित्सा लाइसेंस नहीं माना जा सकता। जॉर्जिया में लागू कानून और लाइसेंस संबंधी नियम ही यह तय करेंगे कि उम्मीदवार एफएमजीई के लिए योग्य है या नहीं। इस मुद्दे को लेकर एक अभ्यर्थी भवना ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना है कि कुछ शिक्षा सलाहकार छात्रों को जॉर्जिया में चिकित्सा शिक्षा और लाइसेंस से जुड़े नियमों की गलत जानकारी दे रहे हैं।
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