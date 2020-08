COMEDK Result 2020: नहीं खुल रही है ऑफिशियल वेबसाइट, जल्द जारी होगी उत्तर कुंजी

{"_id":"5f4253b524145267983eef75","slug":"comedk-result-2020-official-website-is-not-working-answer-keys-to-be-available-soon","type":"story","status":"publish","title_hn":"COMEDK Result 2020: \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0916\u0941\u0932 \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948 \u0911\u092b\u093f\u0936\u093f\u092f\u0932 \u0935\u0947\u092c\u0938\u093e\u0907\u091f, \u091c\u0932\u094d\u0926 \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0939\u094b\u0917\u0940 \u0909\u0924\u094d\u0924\u0930 \u0915\u0941\u0902\u091c\u0940","category":{"title":"Education","title_hn":"\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e","slug":"education"}}

कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल, इंजीनियरिंग और डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटक (Consortium of Medical, Engineering and Dental Colleges of Karnataka - COMEDK) रविवार 23 अगस्त को यानि आज अपने स्नातक प्रवेश परीक्षा (UGET) की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगा। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है, वे आधिकारिक तौर पर जल्द ही उत्तर कुंजी की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन बता दें कि अभी वेबसाइट comedk.org वेबसाइट नहीं खुल रही है। उम्मीदवार धैर्य बनाए रखें।

COMEDK की वेबसाइट पर एक आधिकारिक नोटिस में लिखा है, कोविद -19 के कारण, हेल्पलाइन नंबर बंद कर दिए गए हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रश्न, यदि कोई हो, ईमेल के माध्यम से भेजें। इसके लिए छात्र अपने प्रश्नों को [email protected] पर संबोधित करें। "