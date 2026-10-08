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Hindi News ›   Education ›   Chhattisgarh Open School Time Table 2026 Released: Check CGSOS Class 10th, 12th Exam Dates and Download PDF

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल: 10वीं-12वीं परीक्षा का टाइम टेबल जारी, ऐसे करें डाउनलोड

Thu, 08 Oct 2026 11:53 AM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Thu, 08 Oct 2026 11:53 AM IST
सार

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षाएं सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक होंगी। छात्रों को 8:30 बजे बैठना होगा, 8:35 बजे उत्तर पुस्तिका और 8:40 बजे प्रश्नपत्र मिलेगा। लिखने का समय 8:45 बजे से शुरू होगा। प्रायोगिक परीक्षाएं संबंधित अध्ययन केंद्रों पर आयोजित होंगी।

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Chhattisgarh Open School Time Table 2026 Released: Check CGSOS Class 10th, 12th Exam Dates and Download PDF
CGSOS Time Table 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल यानी सीजीएसओएस ने कक्षा 10वीं यानी हाई स्कूल और कक्षा 12वीं यानी हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 का विषयवार टाइम टेबल जारी कर दिया है। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट sos.cg.nic.in पर जाकर अपनी परीक्षा की तारीखें चेक कर सकते हैं। बोर्ड की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार थ्योरी परीक्षाएं राज्य के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर सुबह की एक ही पाली में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा का समय सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक रहेगा। ऐसे में छात्रों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने और निर्धारित निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

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पैरामीटर आधिकारिक विवरण
आयोजक प्राधिकरण छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल (CGSOS), रायपुर
आधिकारिक वेबसाइट sos.cg.nic.in
परीक्षा का समय सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक
बैठने का समय सुबह 8:30 बजे
उत्तर पुस्तिका वितरण सुबह 8:35 बजे
पढ़ने का समय सुबह 8:40 बजे
लिखने का समय सुबह 8:45 बजे
प्रायोगिक परीक्षा संबंधित अध्ययन केंद्रों पर आयोजित की जाएगी
परीक्षा पाली सुबह की पाली

छुट्टी होने पर भी परीक्षा होगी?

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाएं जारी किए गए टाइम टेबल के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। संबंधित अवधि में किसी प्राधिकरण की ओर से सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में भी परीक्षा शेड्यूल के अनुसार आयोजित होने की सूचना दी गई है। इसलिए विद्यार्थियों को केवल छुट्टी की घोषणा के आधार पर परीक्षा की तारीख को लेकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। उन्हें सीजीएसओएस की ओर से जारी आधिकारिक डेटशीट को ही अंतिम संदर्भ मानना चाहिए। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रत्येक विषय की तारीख और समय पहले से नोट कर लेना चाहिए, ताकि किसी पेपर में देरी या गलतफहमी की स्थिति न बने।

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प्रैक्टिकल परीक्षा कब और कहां होगी?

कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं थ्योरी परीक्षाओं से अलग आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं विद्यार्थियों के निर्धारित स्टडी सेंटर पर होंगी। प्रैक्टिकल विषयों की सटीक तारीख और समय की जानकारी संबंधित अध्ययन केंद्र के समन्वयक से प्राप्त करनी होगी। बोर्ड की ओर से विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने संबंधित केंद्र से प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल समय रहते पता कर लें। बड़ी संख्या में ओपन स्कूल के विद्यार्थी इन बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे, इसलिए थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल परीक्षा की तैयारी भी पहले से करना जरूरी है।

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टाइम टेबल पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें?

  • सीजीएसओएस 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sos.cg.nic.in पर जाएं।
  • वेबसाइट पर Important Links या Notifications सेक्शन खोजें।
  •  यहां CGSOS Class 10th & 12th Time Table PDF से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
  •  इसके बाद स्क्रीन पर सभी विषयों की डेटशीट खुल जाएगी।
  •  विद्यार्थी इसमें विषय, पेपर कोड और परीक्षा की तारीख को ध्यान से जांच लें। 
  • सही जानकारी देखने के बाद डाउनलोड आइकन पर क्लिक करके टाइम टेबल की पीडीएफ सेव कर सकते हैं। 
  • परीक्षा की तैयारी के दौरान इस पीडीएफ को संभालकर रखें और प्रत्येक पेपर की तारीख जरूर नोट करें।
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