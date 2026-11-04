सीडैक सी-कैट 2027: 25 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन, कब होगी परीक्षा? जानें योग्यता समेत पूरा कार्यक्रम

उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सीडैक) जनवरी सत्र 2027 के लिए कंप्यूटरीकृत सामान्य प्रवेश परीक्षा (सी-कैट) की आवेदन प्रक्रिया 25 नवंबर 2026 से शुरू करेगा। इच्छुक उम्मीदवार सीडैक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। सीडैक की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, प्रवेश परीक्षा 9 और 10 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। इसके बाद नए प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत 24 फरवरी 2027 से होगी।

कार्यक्रम तारीख ऑनलाइन आवेदन शुरू 25 नवंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 29 दिसंबर 2026 सी-कैट परीक्षा 9 और 10 जनवरी 2027 नए बैच की शुरुआत 24 फरवरी 2027

सी-कैट 2027 परीक्षा किस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए होगी?

सीडैक सी-कैट 2027 परीक्षा के माध्यम से स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र (पीजी सर्टिफिकेट) पाठ्यक्रमों में दाखिला दिया जाएगा। ये पूर्णकालिक पाठ्यक्रम हैं, जिनकी अवधि 24 सप्ताह होगी। इन पाठ्यक्रमों में केवल सैद्धांतिक पढ़ाई ही नहीं, बल्कि प्रयोगशाला अभ्यास और परियोजना आधारित प्रशिक्षण भी शामिल होगा। पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

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पाठ्यक्रम की अवधि: 24 सप्ताह

कुल सैद्धांतिक पढ़ाई, प्रयोगशाला अभ्यास और परियोजना कार्य: 900 घंटे

स्व-अध्ययन: 300 घंटे

प्रतिदिन पढ़ाई और प्रयोगशाला अभ्यास: 6 से 8 घंटे

सप्ताह में कक्षाएं: 6 दिन

यह प्रशिक्षण अधिकतर केंद्रों पर प्रतिदिन 6 से 8 घंटे तक चलेगा। इसमें विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान के साथ व्यावहारिक अनुभव भी दिया जाएगा।

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सीडैक सी-कैट 2027 के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

सी-कैट 2027 के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों में स्नातक की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषयों में कम से कम 55 प्रतिशत कुल अंक होने चाहिए। योग्यता से जुड़े प्रमुख विषय इस प्रकार हैं:

सूचना प्रौद्योगिकी

कंप्यूटर विज्ञान

इलेक्ट्रॉनिक्स

दूरसंचार

विद्युत अभियांत्रिकी

इंस्ट्रूमेंटेशन

इन विषयों में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी की स्नातक डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे, बशर्ते वे निर्धारित अंकों की शर्त पूरी करते हों।

क्या आयु सीमा भी निर्धारित है?

नहीं, सीडैक के पीजी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यानी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले उम्मीदवार आयु की बाध्यता के बिना आवेदन कर सकते हैं।

सीडैक सी-कैट 2027 के लिए कितनी फीस देनी होगी?

सी-कैट 2027 के लिए आवेदन शुल्क का निर्धारण पाठ्यक्रम की श्रेणी और संबंधित प्रश्नपत्रों के आधार पर किया गया है।

पाठ्यक्रम श्रेणी संबंधित प्रश्नपत्र आवेदन शुल्क श्रेणी-2 प्रश्नपत्र ए + बी 1,550 रुपये श्रेणी-3 प्रश्नपत्र ए + बी + सी 1,750 रुपये

उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरते समय ऑनलाइन माध्यम से शुल्क का भुगतान करना होगा।

सीडैक सी-कैट 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार सीडैक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।