कैट 2026: एडमिट कार्ड की तारीख बदली, 6 नवंबर से डाउनलोड होंगे हॉल टिकट; 29 नवंबर को परीक्षा

CAT 2026 का एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) इंदौर ने इसकी जानकारी आधिकारिक नोटिस के जरिए दी है। नोटिस के अनुसार, सभी योग्य उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड तैयार हो चुके हैं। उम्मीदवार इन्हें 6 नवंबर से 29 नवंबर 2026 तक डाउनलोड कर सकेंगे।

हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाना होगा। वहां CAT आवेदन के दौरान मिली लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा।

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CAT 2026 की परीक्षा 29 नवंबर को होगी। यह परीक्षा तीन सत्रों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र और समय की जानकारी ध्यान से देख लें। परीक्षा से पहले हॉल टिकट डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालना भी जरूरी है। आधिकारिक नोटिस में तीन सत्रों की जानकारी दी गई है, लेकिन उनके अलग-अलग समय का उल्लेख नहीं है। इसलिए उम्मीदवार अपने परीक्षा का सही समय एडमिट कार्ड से ही जांचें।

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एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार CAT की आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।

इसके लिए आवेदन के समय मिली लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा।

उम्मीदवार उसे डाउनलोड कर लें और परीक्षा से पहले उसमें दी गई जानकारी जांच लें।

किसी भी जरूरी जानकारी में गलती दिखने पर आधिकारिक सूचना और वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को देखें।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा 6 नवंबर से शुरू होगी और 29 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी।

मॉक टेस्ट कब मिलेगा?

परीक्षा के प्रारूप और ऑनलाइन इंटरफेस से परिचित होने के लिए CAT की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा। आधिकारिक सूचना के मुताबिक, यह सुविधा 6 नवंबर 2026 से शुरू होगी। मॉक टेस्ट में नमूना प्रश्न होंगे, जिनकी मदद से उम्मीदवार परीक्षा के तरीके को समझ सकेंगे। इससे उन्हें कंप्यूटर पर परीक्षा देने के इंटरफेस की जानकारी भी मिलेगी। उम्मीदवार मॉक टेस्ट के लिए CAT की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। यह सुविधा वास्तविक परीक्षा से पहले अभ्यास करने का मौका देगी।

परीक्षा की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम हैं?

आईआईएम इंदौर ने परीक्षा की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त कदम उठाने की जानकारी दी है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक, परीक्षा में चेहरे का मिलान यानी फेस मैचिंग किया जाएगा। इसके अलावा कुछ चुनिंदा स्थानों पर मोबाइल जैमर भी लगाए जाएंगे। इन उपायों का उद्देश्य परीक्षा की सुरक्षा बनाए रखना है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देश पढ़ लेने चाहिए और परीक्षा से जुड़े नियमों का पालन करना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी जानकारी आधिकारिक सूचना में साझा की गई है।

उम्मीदवारों को क्या ध्यान रखना चाहिए?