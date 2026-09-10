सीबीएसई तीन भाषा नीति: कक्षा 6 के छात्रों को इस शैक्षणिक सत्र में मिलेगी राहत? सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये निर्देश

CBSE तीन भाषा नीति पर सुनवाई में देरी को लेकर चिंता

SG मेहता ने कोर्ट से याचिकाओं पर सुनवाई टालने का अनुरोध किया क्योंकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी उपलब्ध नहीं थीं। फिर भी, उन्होंने भरोसा दिलाया कि संबंधित अधिकारी बेंच के सुझाव पर विचार करेंगे। शीर्ष कानूनी अधिकारी ने कहा, "हम सब मिलकर बैठेंगे और आपको जानकारी देंगे।" एक याचिकाकर्ता के सीनियर वकील ने कहा कि और ज्यादा स्थगन (adjournments) के कारण मामले में देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स को आखिरकार परीक्षा देनी है और इससे उनके माता-पिता में चिंता बढ़ रही है।



शीर्ष अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें CBSE की उस पॉलिसी को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत 1 जुलाई से क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए तीन भाषाएं पढ़ना ज़रूरी कर दिया गया था - इनमें दो भारतीय भाषाएं शामिल थीं। 20 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए तीन भाषाएं पढ़ने की CBSE पॉलिसी से पैदा होने वाले मुद्दों का समाधान खोजने की जरूरत पर जोर दिया था और कहा था कि बच्चों पर किसी तरह का दबाव नहीं पड़ना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि पॉलिसी लागू करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ताओं की एकमात्र चिंता इसे लागू करने के तरीके को लेकर थी।