स्कॉलरशिप: 9वीं-12वीं तक दिल्ली सरकार हर साल देगी 12000 रुपये, सात में इतने नंबर होने जरूरी, क्या है ये स्कीम?

स्कॉलरशिप के तहत हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपये

चयनित छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई जारी रखने के लिए हर महीने 1,000 रुपये यानी सालाना 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। यह सहायता कक्षा 12 तक जारी रह सकती है, बशर्ते छात्र योजना की निर्धारित शर्तें पूरी करता रहे। दिल्ली में चयनित छात्रों को राज्य कोटे के अनुसार शिक्षा मंत्रालय को नामित किया जाएगा।

MAT और SAT में 90-90 सवाल, नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग

परीक्षा में दो पेपर होंगे-मेंटल एबिलिटी टेस्ट (MAT) और स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट (SAT)। दोनों पेपर में 90-90 प्रश्न होंगे और प्रत्येक 90 अंक का होगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जनरल और ओबीसी छात्रों को दोनों पेपर में कम से कम 40%, जबकि एससी, एसटी और पीएच वर्ग के छात्रों को 32% अंक हासिल करने होंगे।

कैसे करें आवेदन?