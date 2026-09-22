जेएनयू हॉस्टल की बदहाली: खुले बिजली के बॉक्स, जर्जर दीवारें और डाइनिंग हॉल में रहने को मजबूर छात्र

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र माही-मांडवी और ताप्ती जैसे हॉस्टलों में बदतर हालात में रहने को मजबूर हैं। यहां डाइनिंग हॉल को डॉरमेट्री में बदल दिया गया है, जिससे छात्रों को रहने की पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है। खुले बिजली के बॉक्स और जर्जर इमारतें छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हॉस्टल का नाम क्षमता ब्रह्मपुत्रा (बॉयज) 386 चंद्रभागा (बॉयज एंड गर्ल्स) 204 गंगा (गर्ल्स) 342 गोदावरी (गर्ल्स) 344 झेलम (बॉयज) 307 कावेरी (बॉयज) 343 कोयना (गर्ल्स) 544 लोहित (बॉयज एंड गर्ल्स) 303 माही/मांडवी (बॉयज) 349 नर्मदा (बॉयज) 208 पेरियार (बॉयज) 359 साबरमती (बॉयज एंड गर्ल्स) 263 शिप्रा (गर्ल्स) 544 सतलुज (बॉयज) 341 ताप्ती (बॉयज एंड गर्ल्स) 386 यमुना (वर्किंग वूमेन) 191 बराक 446 महानदी (मेरिड स्टूडेंट) 86

इसको लेकर पड़ताल पर आधारित एक रिपोर्टः माही-मांडवी हॉस्टल में डाइनिंग हॉल को डॉरमेट्री बनाया गया है। यहां फोल्डिंग बेड बिछे हैं और किचन के हिस्से में भी बिस्तर लगे हैं। छात्रों ने मच्छरदानी लगाई है और कपड़े सुखाने के लिए तार बांधे हैं। वाटर कूलर खराब है और रोशनी के लिए ट्यूबलाइट गायब हैं। एक छात्र ने हॉस्टल की व्यवस्था पर हैरानी जताई कहा कि जहां रहने की पर्याप्त जगह नहीं है। कमरों में तीन-तीन छात्र फर्श पर गद्दे बिछाकर रहते हैं। गलियारों में कपड़े सूखते हैं और कूड़ेदान भरे पड़े हैं।ताप्ती हॉस्टल में खुले बिजली के बॉक्स सुरक्षा के लिए खतरा हैं, और गलियारे में दरवाजे का शीशा टूटा है। कुछ दिन पहले ताप्ती हॉस्टल के एक कमरे में पंखा गिरने की घटना भी सामने आई थी। हॉस्टलों की दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा है और लोहे के सरिये दिख रही हैं।