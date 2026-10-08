सीबीएसई प्राइवेट परीक्षा 2027: 10वीं-12वीं के लिए आज से आवेदन शुरू, जानें फीस और अंतिम तिथि

सीबीएसई ने 2026-27 सत्र के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के प्राइवेट छात्रों की बोर्ड परीक्षा के आवेदन फॉर्म जारी कर दिए हैं। आवेदन प्रक्रिया 8 अक्तूबर 2026 से शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिना लेट फीस के आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 अक्तूबर 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद उम्मीदवार 24 अक्तूबर से 30 अक्तूबर 2026 तक लेट फीस के साथ आवेदन कर सकेंगे। यह फॉर्म फरवरी-मार्च 2027 में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए है। छात्रों को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है।

विज्ञापन