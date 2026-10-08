सीबीएसई प्राइवेट परीक्षा 2027: 10वीं-12वीं के लिए आज से आवेदन शुरू, जानें फीस और अंतिम तिथि
सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं प्राइवेट परीक्षा 2027 के लिए आवेदन फॉर्म जारी कर दिए हैं। छात्र आज यानी 8 अक्तूबर से आवेदन कर सकते हैं। बिना लेट फीस आवेदन की अंतिम तारीख 23 अक्तूबर और लेट फीस के साथ 30 अक्तूबर 2026 है। कक्षा 10वीं-12वीं के लिए प्रति विषय 320 रुपये शुल्क निर्धारित है। उम्मीदवारों को फॉर्म भरते समय जानकारी सावधानी से जांचनी होगी।
विस्तार
सीबीएसई ने 2026-27 सत्र के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के प्राइवेट छात्रों की बोर्ड परीक्षा के आवेदन फॉर्म जारी कर दिए हैं। आवेदन प्रक्रिया 8 अक्तूबर 2026 से शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिना लेट फीस के आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 अक्तूबर 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद उम्मीदवार 24 अक्तूबर से 30 अक्तूबर 2026 तक लेट फीस के साथ आवेदन कर सकेंगे। यह फॉर्म फरवरी-मार्च 2027 में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए है। छात्रों को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय पर आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है।
आवेदन कैसे करना होगा?
- सीबीएसई प्राइवेट परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होमपेज पर प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए परीक्षा फॉर्म जमा करने से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी।
- इसके बाद निर्धारित परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करके फॉर्म सबमिट करना होगा।
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद उसका प्रिंट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखनी चाहिए।
- भविष्य में आवेदन से जुड़ी जानकारी देखने के लिए यह कॉपी उपयोगी हो सकती है।
परीक्षा फीस कितनी है?
कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए भारत में रहने वाले उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय के लिए 320 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। नेपाल के उम्मीदवारों के लिए प्रति विषय शुल्क 1,100 रुपये और अन्य देशों के उम्मीदवारों के लिए 2,200 रुपये निर्धारित किया गया है। कक्षा 12वीं में प्रैक्टिकल विषयों के लिए अलग शुल्क भी देना होगा। भारत में प्रति प्रैक्टिकल विषय 160 रुपये, नेपाल में 174 रुपये और अन्य देशों में 375 रुपये शुल्क निर्धारित है। तय समय के बाद आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 2,000 रुपये की लेट फीस भी देनी होगी। आवेदन से पहले फीस की जानकारी जरूर जांच लें।
फॉर्म भरते समय क्या सावधानी रखें?
- सीबीएसई ने उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म केवल एक बार जमा करने की सलाह दी है।
- फॉर्म भरते समय वन-टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी सत्यापन के लिए एक ईमेल आईडी की जरूरत होगी।
- उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और परीक्षा केंद्र का नंबर सही-सही दर्ज करना होगा।
- इसके अलावा परीक्षा केंद्र के लिए शहर का चुनाव भी सावधानी से करना चाहिए।
- बोर्ड के अनुसार उम्मीदवार को जो परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा, वही अंतिम माना जाएगा।
- केंद्र आवंटित होने के बाद उसे बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- इसलिए फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारी ध्यान से जांचना जरूरी है।
आखिरी तारीख के बाद सुधार होगा?
- उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म जमा करने और फीस का भुगतान करने से पहले सभी जानकारियां अच्छी तरह जांच लेने की सलाह दी गई है।
- आवेदन जमा होने के बाद जानकारी में बदलाव की सुविधा सीमित हो सकती है।
- खासतौर पर अंतिम तारीख बीत जाने के बाद फॉर्म में सुधार करना संभव नहीं होगा।
- इसलिए उम्मीदवार नाम, रोल नंबर, स्कूल नंबर, परीक्षा केंद्र से जुड़ी जानकारी, विषय और अन्य विवरण भरते समय विशेष सावधानी बरतें।
- बिना लेट फीस आवेदन की अंतिम तारीख 23 अक्तूबर 2026 है, जबकि लेट फीस के साथ 30 अक्तूबर 2026 तक आवेदन किया जा सकता है।
- समय पर फॉर्म जमा करना छात्रों के लिए सबसे जरूरी है।
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