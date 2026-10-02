सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2027: 10वीं-12वीं की डेटशीट कब होगी जारी? पिछला ट्रेंड देखकर समझें पूरी टाइमलाइन

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पिछले वर्षों में कब आई थी डेटशीट?

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2027 की डेटशीट कब आ सकती है?

डेटशीट में क्या जानकारी होगी?

डेटशीट कैसे डाउनलोड करें?

एडमिट कार्ड कब मिलेगा?

एडमिट कार्ड में क्या जांचें?

सीबीएसई ने अभी 2027 बोर्ड परीक्षाओं की आधिकारिक डेटशीट जारी नहीं की है। पिछले वर्षों में बोर्ड ने अलग-अलग तारीखों पर परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। इसलिए किसी एक निश्चित तारीख को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को देखें तो सीबीएसई ने 2025 की बोर्ड परीक्षा की डेटशीट 30 अक्टूबर को जारी की थी। वहीं 2024 की परीक्षाओं का कार्यक्रम 20 नवंबर को जारी किया गया था। 2023 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेटशीट 12 दिसंबर 2023 को जारी हुई थी। इससे साफ है कि बोर्ड ने पिछले वर्षों में डेटशीट जारी करने के लिए कोई एक तय तारीख नहीं अपनाई।पिछले साल की टाइमलाइन को आधार मानें तो छात्र अक्टूबर के अंत के आसपास डेटशीट जारी होने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि, यह केवल पिछले ट्रेंड पर आधारित अनुमान है। सीबीएसई अपनी आवश्यकता के अनुसार डेटशीट किसी अलग तारीख पर भी जारी कर सकता है। ऐसे में छात्रों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए।सीबीएसई की आधिकारिक डेटशीट में परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसमें विषय का नाम, विषय कोड, परीक्षा की तारीख, परीक्षा का दिन, परीक्षा का समय और जरूरी दिशा-निर्देश शामिल होंगे। छात्र डेटशीट जारी होने के बाद इन सभी जानकारियों को ध्यान से जरूर चेक करें।डेटशीट जारी होने के बाद छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। वेबसाइट पर 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के टाइमटेबल से संबंधित नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद डेटशीट के लिंक को खोलकर पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी। छात्रों को इसकी एक कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए।डेटशीट के बाद छात्रों को बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड का इंतजार रहेगा। आमतौर पर सीबीएसई परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले एडमिट कार्ड जारी करता है। दिए गए विवरण के अनुसार, एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब एक या दो सप्ताह पहले जारी किया जा सकता है।एडमिट कार्ड मिलने के बाद छात्रों को उसमें दर्ज सभी जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए। इसमें नाम, व्यक्तिगत जानकारी, विषय और परीक्षा केंद्र जैसी जानकारियां शामिल होंगी। किसी भी तरह की गलती होने पर छात्र को संबंधित स्कूल से संपर्क करना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर जाते समय बोर्ड की ओर से बताए गए जरूरी दस्तावेज साथ रखना भी जरूरी होगा।