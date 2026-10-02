सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2027: 10वीं-12वीं की डेटशीट कब होगी जारी? पिछला ट्रेंड देखकर समझें पूरी टाइमलाइन
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Fri, 02 Oct 2026 07:13 AM IST
सार
सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 की डेटशीट का छात्रों को इंतजार है। पिछले वर्षों में डेटशीट जारी होने के समय के आधार पर जानें कब जारी हो सकता है परीक्षा कार्यक्रम और इसे कैसे डाउनलोड करें।
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विस्तार
सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले छात्र अब अपनी पढ़ाई के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। सिलेबस पूरा होने के साथ ही छात्रों की नजर बोर्ड की आधिकारिक डेटशीट पर है। परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद छात्र विषयवार रिवीजन और तैयारी की योजना बेहतर तरीके से बना सकेंगे।
सीबीएसई ने अभी 2027 बोर्ड परीक्षाओं की आधिकारिक डेटशीट जारी नहीं की है। पिछले वर्षों में बोर्ड ने अलग-अलग तारीखों पर परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। इसलिए किसी एक निश्चित तारीख को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
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डेटशीट जारी होने के बाद छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। वेबसाइट पर 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के टाइमटेबल से संबंधित नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद डेटशीट के लिंक को खोलकर पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी। छात्रों को इसकी एक कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए।
डेटशीट के बाद छात्रों को बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड का इंतजार रहेगा। आमतौर पर सीबीएसई परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले एडमिट कार्ड जारी करता है। दिए गए विवरण के अनुसार, एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब एक या दो सप्ताह पहले जारी किया जा सकता है।
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सीबीएसई ने अभी 2027 बोर्ड परीक्षाओं की आधिकारिक डेटशीट जारी नहीं की है। पिछले वर्षों में बोर्ड ने अलग-अलग तारीखों पर परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। इसलिए किसी एक निश्चित तारीख को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
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पिछले वर्षों में कब आई थी डेटशीट?पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को देखें तो सीबीएसई ने 2025 की बोर्ड परीक्षा की डेटशीट 30 अक्टूबर को जारी की थी। वहीं 2024 की परीक्षाओं का कार्यक्रम 20 नवंबर को जारी किया गया था। 2023 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेटशीट 12 दिसंबर 2023 को जारी हुई थी। इससे साफ है कि बोर्ड ने पिछले वर्षों में डेटशीट जारी करने के लिए कोई एक तय तारीख नहीं अपनाई।
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2027 की डेटशीट कब आ सकती है?पिछले साल की टाइमलाइन को आधार मानें तो छात्र अक्टूबर के अंत के आसपास डेटशीट जारी होने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि, यह केवल पिछले ट्रेंड पर आधारित अनुमान है। सीबीएसई अपनी आवश्यकता के अनुसार डेटशीट किसी अलग तारीख पर भी जारी कर सकता है। ऐसे में छात्रों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए।
डेटशीट में क्या जानकारी होगी?सीबीएसई की आधिकारिक डेटशीट में परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसमें विषय का नाम, विषय कोड, परीक्षा की तारीख, परीक्षा का दिन, परीक्षा का समय और जरूरी दिशा-निर्देश शामिल होंगे। छात्र डेटशीट जारी होने के बाद इन सभी जानकारियों को ध्यान से जरूर चेक करें।
डेटशीट कैसे डाउनलोड करें?
डेटशीट जारी होने के बाद छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। वेबसाइट पर 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के टाइमटेबल से संबंधित नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद डेटशीट के लिंक को खोलकर पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी। छात्रों को इसकी एक कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए।
एडमिट कार्ड कब मिलेगा?
डेटशीट के बाद छात्रों को बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड का इंतजार रहेगा। आमतौर पर सीबीएसई परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले एडमिट कार्ड जारी करता है। दिए गए विवरण के अनुसार, एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब एक या दो सप्ताह पहले जारी किया जा सकता है।
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