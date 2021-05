सीबीएसई 12वीं बोर्ड: संभावित तारीखों का हो एलान, राज्य शिक्षा मंत्री ने परीक्षा कराने के पक्ष में दिया बयान

कोरोना महामारी की वजह से देशभर में बोर्ड व परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। वहीं रविवार को आयोजित बैठक में कई राज्य बोर्ड परीक्षाएं कराने पर सहमति जताई है। मंगलवार को बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी परीक्षाएं आयोजित कराने के पक्ष में बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए क्योंकि यह छात्रों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ ही परीक्षाओं के नतीजे विद्यार्थी के जीवन में लंबे समय तक प्रासंगिक रहते हैं। हालांकि मौजूदा हालात में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक संभावित तारीखों की घोषणा की जानी चाहिए।

CBSE board examinations should be conducted as it plays a vital role in students’ life. However, this can’t happen amid the current situation. But a tentative date should be announced. There is also an option of online examination: Bihar Education Minister Vijay Kumar Chaudhary pic.twitter.com/k72eOhpfCv