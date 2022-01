{"_id":"61d2ea39fcfbc1263e5d3c47","slug":"cat-2021-results-iim-ahmedabad-declared-cat-result-candidates-can-download-their-official-cat-2021-scorecards-sarkari-result-2022","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"CAT 2021 Result: आईआईएम अहमदाबाद ने जारी किया कैट 2021 का परिणाम, ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

CAT 2021 Result: आईआईएम अहमदाबाद ने जारी किया कैट 2021 का परिणाम, ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड

सार CAT 2021 Results IIM Ahmedabad declared, CAT Candidates can download their official CAT 2021 Scorecards: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM अहमदाबाद) की ओर से कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2021) का परिणाम सोमवार, 03 जनवरी, 2022 को घोषित कर दिया गया है।

IIM CAT 2021 Result Scorecards: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM अहमदाबाद) की ओर से कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2021) का परिणाम सोमवार, 03 जनवरी, 2022 को घोषित कर दिया गया है। उम्मीदवार अपना परिणाम देख सकते हैं और आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहां देख सकते हैं IIM CAT 2021 Result



IIM CAT 2021 Result Scorecards की अधिसूचना इस साल प्रबंधन प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 2.30 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और 85 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई थी। कैट परिणाम 2021 घोषित होने के बाद, आईआईएम कैट कट-ऑफ के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेगा। कैट 2021 के परिणाम के विवरण और अपडेट के लिए, कृपया वेबसाइट- iimcat.ac.in पर जाएं। आईआईएम कैट 2021 मेरिट लिस्ट के आधार पर मिलेंगे दाखिले कैट परिणाम 2021 में उम्मीदवार के नाम, रोल नंबर, श्रेणी आदि के साथ-साथ समग्र स्कोर और पर्सेंटाइल जैसे विवरण शामिल हैं। कैट परिणाम 2021 की घोषणा हो चुकी है। अब इसके बाद, आईआईएम कैट कट-ऑफ के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेगा। कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट 2021) का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट- iimcat.ac.in पर उपलब्ध है। स्कोरकार्ड एक्सेस करने का सीधा लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव है। इसके लिए उम्मीदवार को अपने लॉगिन सेक्शन में जाना होगा।

इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। कैसे डाउनलोड करें IIM CAT 2021 परिणाम स्कोरकार्ड? IIM CAT 2021 का रिजल्ट ऑनलाइन चेक करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। आईआईएम कैट की आधिकारिक वेबसाइट- iimcat.ac.in पर जाएं। IIM CAT होम पेज के शीर्ष पर "स्कोर 2021" पढ़ने वाले लिंक पर क्लिक करें। कैट 2021 के परिणाम की एक नई विंडो खुलेगी। CAT परिणाम डाउनलोड करने के लिए CAT लॉगिन क्रेडेंशियल--यूजर आईडी और पासवर्ड-- दर्ज करें। अपना कैट लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और "लॉगिन" बटन पर क्लिक करें। इसके बाद, उम्मीदवारों के मेनू बार से “CAT 2021 परिणाम / स्कोरकार्ड” पढ़ने वाले लिंक पर क्लिक करें। कैट 2021 का परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंट आउट ले लें।