बिहार बोर्ड: 10वीं-12वीं का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी, अब इस दिन तक भर सकते हैं फॉर्म
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 10 Oct 2026 12:16 PM IST
सार
Bihar Board Registration 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब पात्र विद्यार्थी 24 अक्तूबर तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करें और फॉर्म में नाम, माता-पिता का नाम, विषय, जाति वर्ग, फोटो तथा अन्य विवरण सावधानी से भरें, ताकि परीक्षा और प्रमाणपत्र संबंधी परेशानियों से बचा जा सके।
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विस्तार
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षाओं के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब पात्र विद्यार्थियों का पंजीकरण 24 अक्टूबर 2026 तक कराया जा सकता है। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2026 निर्धारित थी। इस विस्तार से उन स्कूलों को अतिरिक्त समय मिलेगा, जो अपने विद्यार्थियों का पंजीकरण पूरा नहीं कर पाए थे। ध्यान दें कि यह पंजीकरण वर्ष 2028 की वार्षिक परीक्षाओं के लिए है। इसके तहत वर्तमान में नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ रहे पात्र विद्यार्थियों का पंजीकरण किया जाना है।
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किन विद्यार्थियों का पंजीकरण होगा?इस पंजीकरण प्रक्रिया के तहत मैट्रिक परीक्षा 2028 के लिए नौवीं कक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा 2028 के लिए ग्यारहवीं कक्षा के पात्र विद्यार्थियों का पंजीकरण कराया जाएगा। विद्यार्थियों को अपने स्कूल या संबंधित शिक्षण संस्थान से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि पंजीकरण की प्रक्रिया संस्थान के प्रधान के माध्यम से पूरी की जाएगी। स्कूल प्रमुख निर्धारित पहचान विवरण का उपयोग करके ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करेंगे। विद्यार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम, जन्मतिथि और अन्य शैक्षणिक जानकारी सही दर्ज हो। अंतिम तारीख से पहले स्कूल से पंजीकरण की स्थिति की जानकारी लेना उपयोगी रहेगा।
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ऑनलाइन पंजीकरण कैसे होगा?मैट्रिक परीक्षा 2028 के लिए पंजीकरण करने हेतु संबंधित स्कूल प्रमुख बिहार बोर्ड के आधिकारिक पंजीकरण पोर्टल पर जा सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक माध्यमिक पंजीकरण पोर्टल उपलब्ध है। संस्थान के प्रधान को अपनी पहचान संबंधी जानकारी से प्रवेश करना होगा और विद्यार्थी का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरना होगा। इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के पंजीकरण के लिए बोर्ड के संबंधित पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। विद्यार्थियों को स्वयं आवेदन करने से पहले स्कूल से प्रक्रिया की पुष्टि करनी चाहिए। फॉर्म जमा होने के बाद पंजीकरण संबंधी जानकारी स्कूल से प्राप्त कर सुरक्षित रखनी चाहिए।
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