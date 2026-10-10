बिहार बोर्ड: 10वीं-12वीं का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी, अब इस दिन तक भर सकते हैं फॉर्म

किन विद्यार्थियों का पंजीकरण होगा?

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ऑनलाइन पंजीकरण कैसे होगा?

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फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखें?

अंतिम तारीख से पहले क्या करें?

इस पंजीकरण प्रक्रिया के तहत मैट्रिक परीक्षा 2028 के लिए नौवीं कक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा 2028 के लिए ग्यारहवीं कक्षा के पात्र विद्यार्थियों का पंजीकरण कराया जाएगा। विद्यार्थियों को अपने स्कूल या संबंधित शिक्षण संस्थान से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि पंजीकरण की प्रक्रिया संस्थान के प्रधान के माध्यम से पूरी की जाएगी। स्कूल प्रमुख निर्धारित पहचान विवरण का उपयोग करके ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करेंगे। विद्यार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम, जन्मतिथि और अन्य शैक्षणिक जानकारी सही दर्ज हो। अंतिम तारीख से पहले स्कूल से पंजीकरण की स्थिति की जानकारी लेना उपयोगी रहेगा।मैट्रिक परीक्षा 2028 के लिए पंजीकरण करने हेतु संबंधित स्कूल प्रमुख बिहार बोर्ड के आधिकारिक पंजीकरण पोर्टल पर जा सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक माध्यमिक पंजीकरण पोर्टल उपलब्ध है। संस्थान के प्रधान को अपनी पहचान संबंधी जानकारी से प्रवेश करना होगा और विद्यार्थी का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरना होगा। इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के पंजीकरण के लिए बोर्ड के संबंधित पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। विद्यार्थियों को स्वयं आवेदन करने से पहले स्कूल से प्रक्रिया की पुष्टि करनी चाहिए। फॉर्म जमा होने के बाद पंजीकरण संबंधी जानकारी स्कूल से प्राप्त कर सुरक्षित रखनी चाहिए।पंजीकरण फॉर्म में विद्यार्थी का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, विषय और जाति वर्ग जैसी जानकारी सही-सही दर्ज होनी चाहिए। किसी भी जानकारी में गलती होने पर आगे चलकर पंजीकरण कार्ड, प्रवेश पत्र या प्रमाणपत्र में परेशानी आ सकती है। इसलिए आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरणों को ध्यान से जांचना जरूरी है। विद्यार्थियों को अपनी सही रंगीन तस्वीर और मांगे गए दस्तावेजों की जानकारी भी स्कूल से पूछ लेनी चाहिए। यदि किसी विवरण में सुधार की जरूरत हो, तो समय रहते संस्थान के प्रधान को इसकी जानकारी दें, ताकि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुधार कराया जा सके।बिहार बोर्ड ने पंजीकरण की समयसीमा 24 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई है। विद्यार्थियों को अपने स्कूल से संपर्क करके यह पता कर लेना चाहिए कि उनका पंजीकरण पूरा हुआ है या नहीं। केवल तारीख बढ़ने के भरोसे अंतिम दिन तक इंतजार करना उचित नहीं होगा, क्योंकि संस्थानों को सभी पात्र विद्यार्थियों का विवरण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा करना है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पंजीकरण से जुड़े निर्देशों के लिए बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें। विद्यार्थियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रक्रिया वर्ष 2028 की परीक्षाओं के लिए है, न कि वर्ष 2026 की वार्षिक परीक्षा के लिए।