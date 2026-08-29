फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   MPSC Drug Inspector Paper Leak: WhatsApp Chat Claims Rs 50 Lakh Deal, Probe Underway

ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक: 50 लाख में हुई थी प्रश्नपत्र की डील, व्हाट्सएप चैट से खुले क्या राज?

Sat, 29 Aug 2026 11:20 AM IST
Akash Kumar अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Published by: Akash Kumar Updated Sat, 29 Aug 2026 11:20 AM IST
सार

महाराष्ट्र एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक मामले में व्हाट्सऐप चैट से नया सुराग मिला है। चैट में आरोपी ऋतुजा पाटिल ने पेपर पहले मिलने और इसके लिए 50 लाख रुपये देने का दावा किया। पुलिस लेनदेन और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।
 

विज्ञापन
MPSC Drug Inspector Paper Leak: WhatsApp Chat Claims Rs 50 Lakh Deal, Probe Underway
MPSC Drug Inspector Paper Leak - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच में मुंबई क्राइम ब्रांच को एक ऐसी व्हाट्सएप चैट हाथ लगी है, जिसने जांच की दिशा बदल गई है। इसी चैट से ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक की डील 50 लाख रुपये में होने का भी सुराग मिला है।

विज्ञापन


पुलिस को मिली चैट के मुताबिक, आरोपी ऋतुजा पाटिल ने अपनी एक सहेली से कहा था कि उसे परीक्षा का प्रश्नपत्र पहले ही मिल गया था और इसके लिए उसने 50 लाख रुपये दिए थे।

विज्ञापन

व्हाट्सएप चैट में क्या बातें की गई थीं

पुलिस के अनुसार, ऋतुजा और उसकी महिला मित्र के बीच हुई बातचीत में परीक्षा की तैयारी को लेकर सवाल-जवाब हुए। जब सहेली ने पूछा कि इतनी कठिन परीक्षा उसने कैसे पास की, तो ऋतुजा ने ह्वाट्एप पर जवाब दिया कि मैंने पढ़ाई नहीं की। इसके बाद उसने स्माइली इमोजी भेजा। वहीं, प्रश्नपत्र लीक के बारे में पूछने पर उसने स्रोत बताने से इनकार कर दिया और उसे इस बारे में किसी से न बताने की हिदायत दी।

मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हालांकि प्रश्नपत्र लीक में 50 लाख रुपये के लेनदेन के दावे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इससे जुड़े नेटवर्क और पैसे के लेनदेन की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। वहीं, डीसीपी (क्राइम) राजतिलक रोशन का कहना है कि अब तक जांच में पाया गया है कि केवल एक ही अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र सेट प्राप्त हुआ था। बता दें कि ऋतुजा और गौरव के प्रेम प्रकरण में दरार पड़ने के बाद पेपर लीक का मामला उजागर हुआ था।
 

कौटिल्य अकादमी के निदेशक की भूमिका संदिग्ध

ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में कौटिल्य अकादमी के निदेशक प्रवीण पाटिल की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने शुक्रवार को प्रवीण पाटिल के नंदूरबार स्थित उसके कोचिंग सेंटर और घर की तलाशी ली। साथ ही ऋतुजा के पिता अमृत पाटिल के घर की भी छानबीन की गई।

उसके बाद पुलिस की टीम आरोपियों को लेकर मुंबई रवाना हो गई। पुलिस ने इस मामले में प्रवीण पाटिल, ऋतुजा के पिता अमृत पाटिल और उसके पूर्व प्रेमी गौरव पाटिल के अलावा एमपीएससी के अवर सचिव अभिजीत लेंडवे सहित दो कक्ष अधिकारी गोपाल मराठे और विश्वेश्वर नकाते को गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed