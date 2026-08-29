ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक: 50 लाख में हुई थी प्रश्नपत्र की डील, व्हाट्सएप चैट से खुले क्या राज?

व्हाट्सएप चैट में क्या बातें की गई थीं

पुलिस के अनुसार, ऋतुजा और उसकी महिला मित्र के बीच हुई बातचीत में परीक्षा की तैयारी को लेकर सवाल-जवाब हुए। जब सहेली ने पूछा कि इतनी कठिन परीक्षा उसने कैसे पास की, तो ऋतुजा ने ह्वाट्एप पर जवाब दिया कि मैंने पढ़ाई नहीं की। इसके बाद उसने स्माइली इमोजी भेजा। वहीं, प्रश्नपत्र लीक के बारे में पूछने पर उसने स्रोत बताने से इनकार कर दिया और उसे इस बारे में किसी से न बताने की हिदायत दी।



मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हालांकि प्रश्नपत्र लीक में 50 लाख रुपये के लेनदेन के दावे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इससे जुड़े नेटवर्क और पैसे के लेनदेन की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। वहीं, डीसीपी (क्राइम) राजतिलक रोशन का कहना है कि अब तक जांच में पाया गया है कि केवल एक ही अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र सेट प्राप्त हुआ था। बता दें कि ऋतुजा और गौरव के प्रेम प्रकरण में दरार पड़ने के बाद पेपर लीक का मामला उजागर हुआ था।

