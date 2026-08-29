पंजाब बोर्ड: 10वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, ऐसे चेक करें अंक और उत्तीर्ण स्थिति

मई में जारी हुआ था मुख्य परीक्षा का परिणाम

पंजाब बोर्ड ने 10वीं की मुख्य बोर्ड परीक्षा का परिणाम मई 2026 में जारी किया था। इसके बाद जुलाई में पूरक परीक्षा आयोजित की गई, ताकि पात्र छात्रों को मुख्य परीक्षा के बाद अपनी शैक्षणिक स्थिति सुधारने का एक और अवसर मिल सके।



जो छात्र पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, वे अब कक्षा 11वीं में दाखिले की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। इससे पहले पंजाब बोर्ड 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम भी जारी कर चुका है।