कोरोना का कहर: इस राज्य ने स्थगित की 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं, जुलाई में होगा अंतिम निर्णय

देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षाओं को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। अब जुलाई माह में परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री के ऑफिस (सीएमओ) द्वारा दी गई है। बता दें कि प्रदेश में 7 जून से 16 जून तक कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित की जानी थी। हालांकि बच्चों और शिक्षकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसे टाल दिया गया है।

Andhra Pradesh Government postpones Class 10 exams; to review again in July: Chief Minister's Office