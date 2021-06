एआईएसएचई 2019-20 रिपोर्ट: पीएचडी करने वालों की संख्या में 60 फीसदी की बढ़त, इन कोर्सेस को किया सबसे ज्यादा पसंद

शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट 2019-20 जारी की। रिपोर्ट से पता चला है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) की संख्या 2015 में 75 से बढ़कर 2020 में 135 हो गई है। पिछले पांच वर्षों में पीएचडी करने वालों की संख्या में भी 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि इस बात की घोषणा करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट 2019-20 जारी कर दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जीईआर, जेंडर समता सूचकांक में सुधार किया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या में 80% (2015 में 75 से 2020 में 135 तक) की वृद्धि हुई।

It is heartening to note that the number of PhDs has also increased by 60% in the last five years. All this has been possible because of the visionary leadership of Hon'ble Prime Minister Shri @NarendraModi Ji.

