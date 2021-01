एयरफोर्स ग्रुप X&Y की अधिसूचना जारी, इस वेबिनार में मिलेंगे आपके सारे सवालों के जवाब

{"_id":"5fffc98f8ebc3e33f52b51fa","slug":"airforce-group-x-y-notification-released-this-webinar-will-answer-all-your-questions","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u090f\u092f\u0930\u092b\u094b\u0930\u094d\u0938 \u0917\u094d\u0930\u0941\u092a X&Y \u0915\u0940 \u0905\u0927\u093f\u0938\u0942\u091a\u0928\u093e \u091c\u093e\u0930\u0940, \u0907\u0938 \u0935\u0947\u092c\u093f\u0928\u093e\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0947\u0902\u0917\u0947 \u0906\u092a\u0915\u0947 \u0938\u093e\u0930\u0947 \u0938\u0935\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u091c\u0935\u093e\u092c","category":{"title":"Education","title_hn":"\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e","slug":"education"}}

क्या खास है इस वेबिनार में

Safalta.com के खास आयोजन सफलता टॉक में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक्सपर्ट्स छात्रों से अपना अनुभव साझा करते हैं। इसी क्रम में एयरफोर्स की तैयारी हेतु हम “क्रैकिंग एयरफोर्स ग्रुप X&Y” के नाम से एक विशेष वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। इसमें परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा के लिए तैयारी की सही रणनीति कैसे बनाएं, इसका सिलेबस क्या है आदि सभी प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। आप अपने सवाल भी हमारे एक्सपर्ट्स से पूछ सकते हैं।



ये हैं विशेषज्ञ

भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टीनेंट कर्नल प्रदीप भाटिया इस वेबिनार के मुख्य वक्ता हैं। कर्नल प्रदीप भाटिया safalta.com के डिफेंस कोर्स के मेंटर भी हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना में अपनी सेवा के दौरान इन्होंने देश व विदेश में भी जगहों पर कार्य किया है। इनमें से एक SSB बोर्ड इलाहाबाद भी है। जहां पर ये तीन वर्षों के लिए जीटीओ के पद पर कार्यरत थे। रिटायर होने के बाद साल 2015 से ये देश के ढेरों छात्रों को SSB इंटरव्यू व इंग्लिश ऐंड सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनके अनुभव व मार्गदर्शन से अभी तक देश के ढेरों छात्रों ने भारतीय सेना में नौकरी प्राप्त की है।



क्या है वेबिनार का समय

यह वेबिनार 14 जनवरी 2021 को शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। आप safalta.com के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर इस वेबिनार से जुड़ सकते हैं। इस वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए विजिट करें-



इस कोर्स से करें खुद को तैयार

एयरफोर्स X&Y ग्रुप की तैयारी के लिए safalta.com खास एयरफोर्स -2021 बैच ला रहा है। 70 दिनों के इस कोर्स में लाइव इंटरेक्टिव क्लास व रिकॉर्डेड क्लास के द्वारा 141+ घंटो की पढ़ाई कराई जाएगी। इस कोर्स में परीक्षा में आने वाले सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। आपकी तैयारी को और भी पक्का करने के लिए खास डाउट क्लीयरिंग सेशन व प्रैक्टिस सेशन भी आयोजित होंगे। आपको 50 से ज्यादा पीडीएफ नोट्स व स्टडी मैटेरियल प्रदान किए जाएंगे। यह कोर्स X व Y ग्रुप दोनों की तैयारी के लिए डिजाइन किया गया है। इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए विजिट करें- http://bit.ly/2XEiCd4

