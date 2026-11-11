आईलेट 2027: आवेदन की तारीख आगे बढ़ी, कब तक भर सकते हैं फॉर्म, परीक्षा कब होगी? पढ़ें पूरी जानकारी

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU), दिल्ली ने ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (AILET) 2027 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 13 नवंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने आवेदन शुल्क जमा करने और आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए भी अलग-अलग समय-सीमा तय की है। जिन उम्मीदवारों ने पंजीकरण तो कर लिया है, लेकिन ऑनलाइन फीस जमा नहीं की है, वे 14 नवंबर 2026 तक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

प्रक्रिया अंतिम तारीख नया आवेदन 13 नवंबर 2026 लंबित आवेदन शुल्क भुगतान 14 नवंबर 2026 आवेदन में सुधार 15 नवंबर 2026, सुबह 8 बजे AILET 2027 परीक्षा 13 दिसंबर 2026

आवेदन में सुधार कब तक कर सकेंगे?

एनएलयू दिल्ली ने पहले से पंजीकृत उम्मीदवारों को आवेदन में दर्ज जानकारी जांचने और जरूरी सुधार करने का अवसर दिया है। करेक्शन की सुविधा 15 नवंबर 2026 को सुबह 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी। उम्मीदवार अपने आईलेट 2027 पोर्टल अकाउंट में लॉग इन करके इन जानकारियों में बदलाव कर सकते हैं:

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व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पिता का नाम, माता का नाम और आवासीय पता)

अपलोड की गई फोटो

स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर

परीक्षा शहर की प्राथमिकताएं

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय-सीमा समाप्त होने से पहले आवेदन में दर्ज सभी जानकारियों की जांच कर लें।

पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए क्या निर्देश हैं?

दिव्यांगजन (PwD) श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना जरूरी है। एनएलयू दिल्ली के अनुसार, वैध प्रमाणपत्र नहीं होने पर उम्मीदवारों को पीडब्ल्यूडी श्रेणी के तहत क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे उम्मीदवार परीक्षा में अतिरिक्त समय (Compensatory Time) पाने के भी पात्र नहीं होंगे।

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आईलेट 2027 की परीक्षा कब होगी?

एनएलयू दिल्ली आईलेट 2027 परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर 2026 को करेगा। परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। उम्मीदवारों को परीक्षा से संबंधित आगे की सूचनाओं के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखने की सलाह दी गई है।

आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं: