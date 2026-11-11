आईलेट 2027: आवेदन की तारीख आगे बढ़ी, कब तक भर सकते हैं फॉर्म, परीक्षा कब होगी? पढ़ें पूरी जानकारी
- आईलेट 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 13 नवंबर 2026 है।
- पहले से पंजीकृत उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क जमा करने के लिए 14 नवंबर तक का समय दिया गया है।
- आवेदन में सुधार की सुविधा 15 नवंबर को सुबह 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी।
- आईलेट 2027 परीक्षा 13 दिसंबर 2026 को होगी।
विस्तार
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU), दिल्ली ने ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (AILET) 2027 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 13 नवंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने आवेदन शुल्क जमा करने और आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए भी अलग-अलग समय-सीमा तय की है। जिन उम्मीदवारों ने पंजीकरण तो कर लिया है, लेकिन ऑनलाइन फीस जमा नहीं की है, वे 14 नवंबर 2026 तक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
उम्मीदवारों के लिए जरूरी तारीखें
|प्रक्रिया
|अंतिम तारीख
|नया आवेदन
|13 नवंबर 2026
|लंबित आवेदन शुल्क भुगतान
|14 नवंबर 2026
|आवेदन में सुधार
|15 नवंबर 2026, सुबह 8 बजे
|AILET 2027 परीक्षा
|13 दिसंबर 2026
आवेदन में सुधार कब तक कर सकेंगे?
एनएलयू दिल्ली ने पहले से पंजीकृत उम्मीदवारों को आवेदन में दर्ज जानकारी जांचने और जरूरी सुधार करने का अवसर दिया है। करेक्शन की सुविधा 15 नवंबर 2026 को सुबह 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी। उम्मीदवार अपने आईलेट 2027 पोर्टल अकाउंट में लॉग इन करके इन जानकारियों में बदलाव कर सकते हैं:
- व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पिता का नाम, माता का नाम और आवासीय पता)
- अपलोड की गई फोटो
- स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर
- परीक्षा शहर की प्राथमिकताएं
उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय-सीमा समाप्त होने से पहले आवेदन में दर्ज सभी जानकारियों की जांच कर लें।
पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए क्या निर्देश हैं?
दिव्यांगजन (PwD) श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना जरूरी है। एनएलयू दिल्ली के अनुसार, वैध प्रमाणपत्र नहीं होने पर उम्मीदवारों को पीडब्ल्यूडी श्रेणी के तहत क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे उम्मीदवार परीक्षा में अतिरिक्त समय (Compensatory Time) पाने के भी पात्र नहीं होंगे।
आईलेट 2027 की परीक्षा कब होगी?
एनएलयू दिल्ली आईलेट 2027 परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर 2026 को करेगा। परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। उम्मीदवारों को परीक्षा से संबंधित आगे की सूचनाओं के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखने की सलाह दी गई है।
आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nationallawuniversitydelhi.in पर जाएं।
- AILET 2027 रजिस्ट्रेशन लिंक खोलें।
- मांगी गई जानकारी दर्ज करके पंजीकरण करें।
- रजिस्टर्ड क्रेडेंशियल की मदद से लॉग इन करें।
- व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी के साथ आवेदन फॉर्म भरें।
- फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।
- फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियों की जांच करें।
- आवेदन सबमिट करके कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें।
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