Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   411 MBBS Seats Remain Vacant After Special Stray Vacancy Round of Medical Counselling

नीट यूजी काउंसलिंग 2026: एमबीबीएस की कितनी सीटें खाली रह गईं? विशेष दौर के बाद भी नहीं भर पाईं, जानें आंकड़े

Wed, 11 Nov 2026 04:38 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 11 Nov 2026 04:38 PM IST
सार

  • एमसीसी के विशेष राउंड में कुल 948 खाली सीटें शामिल थीं।
  • इनमें से 537 सीटें ही उम्मीदवारों को आवंटित हो सकीं।
  • एमबीबीएस की 411 सीटें खाली रह गईं।

विज्ञापन
411 MBBS Seats Remain Vacant After Special Stray Vacancy Round of Medical Counselling
NEET UG Counselling 2026 - फोटो : L- Adobe Stock, R- mcc.nic.in.

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एमबीबीएस की 411 सीटें खाली रह गईं। सूत्रों के अनुसार, इस राउंड की सीट मैट्रिक्स में कुल 948 खाली सीटें शामिल थीं। इनमें से 537 सीटें उम्मीदवारों को आवंटित की गईं, जबकि 411 सीटों पर किसी उम्मीदवार को दाखिला नहीं मिल सका।

विज्ञापन

पिछले साल के मुकाबले कितना बढ़ा आंकड़ा?

इस बार खाली रह गई एमबीबीएस सीटों की संख्या पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। सूत्रों के मुताबिक, पिछले वर्ष काउंसलिंग के बाद केवल 60 से 70 सीटें ही खाली रह गई थीं।

विज्ञापन

क्यों आयोजित किया गया विशेष राउंड?

विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड का आयोजन स्नातक मेडिकल काउंसलिंग के नियमित राउंड पूरे होने के बाद बची हुई सीटों को भरने के लिए किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीसी को काउंसलिंग के चार राउंड आयोजित करने का निर्देश दिया था। हालांकि, कमेटी ने इसके अलावा पांचवां राउंड भी आयोजित किया। इसके बाद भी 411 एमबीबीएस सीटें खाली रह गईं।

विज्ञापन
विज्ञापन

दो अतिरिक्त सीटें भी जोड़ी गई थीं

एमसीसी ने 2 नवंबर 2026 को जारी नोटिस के जरिए विशेष राउंड में दो नई एमबीबीएस सीटें शामिल की थीं। इनमें एक सीट नई दिल्ली के हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में एनआरआई कोटे की थी। दूसरी सीट चेन्नई के स्टेनली मेडिकल कॉलेज में ओबीसी-पीडब्ल्यूडी कोटे की थी।



इससे पहले जारी सीट मैट्रिक्स में उपलब्ध रिक्त सीटों का विवरण संस्थान, कोर्स, कोटे और श्रेणी के आधार पर दिया गया था। उम्मीदवारों को इन्हीं उपलब्ध सीटों के अनुसार विकल्प भरने का अवसर मिला। 
 

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed