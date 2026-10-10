एम्स नॉरसेट 11: मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी, 10613 अभ्यर्थी सफल, जानें कटऑफ और सीट आवंटन की तारीखें
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा (NORCET-11) के दूसरे चरण का परिणाम जारी कर दिया है। इस चरण में कुल 10,613 अभ्यर्थियों ने अर्हता प्राप्त की है। संस्थान चयन के लिए विकल्प भरने की प्रक्रिया 30 अक्तूबर से शुरू होगी।
विस्तार
एम्स नई दिल्ली की परीक्षा शाखा ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा के दूसरे चरण का परिणाम घोषित कर दिया है। दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 30 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी। दूसरे चरण में कुल 10,613 अभ्यर्थियों ने अर्हता प्राप्त की है। इनमें 7,461 महिला और 3,152 पुरुष अभ्यर्थी हैं। जो भी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं।
यह भर्ती विभिन्न एम्स संस्थानों और अन्य केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थानों में नर्सिंग ऑफिसर के पदों के लिए है। परिणाम में शामिल अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी फिलहाल अस्थायी है। अंतिम नियुक्ति के लिए संस्थान आवंटन, दस्तावेज सत्यापन और संबंधित पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।
श्रेणीवार उत्तीर्ण अभ्यर्थी
ओबीसी श्रेणी में सबसे अधिक 4,676 अभ्यर्थियों ने अर्हता प्राप्त की है। इसके बाद अनुसूचित जाति और अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की संख्या आती है।
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श्रेणी
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अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी
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अनारक्षित (यूआर)
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1,842
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)
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1,210
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अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)
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4,676
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अनुसूचित जाति (एससी)
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2,073
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अनुसूचित जनजाति (एसटी)
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812
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कुल
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10,613
श्रेणीवार कटऑफ कितनी है?
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श्रेणी
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न्यूनतम अर्हक प्रतिशत
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अनारक्षित (यूआर)
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50.000%
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)
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50.000%
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अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)
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45.000%
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अनुसूचित जाति (एससी)
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40.000%
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अनुसूचित जनजाति (एसटी)
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40.000%
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यूआर–बेंचमार्क दिव्यांगता
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45.417%
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ईडब्ल्यूएस–बेंचमार्क दिव्यांगता
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52.917%
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ओबीसी–बेंचमार्क दिव्यांगता
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41.042%
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एससी–बेंचमार्क दिव्यांगता
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37.708%
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एसटी–बेंचमार्क दिव्यांगता
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कोई अभ्यर्थी अर्ह नहीं
अभ्यर्थी अपना स्कोरकार्ड कैसे देखें?
दस्तावेज़ के अनुसार, सभी अभ्यर्थियों के अंक उपलब्ध कराए गए हैं, चाहे उन्होंने न्यूनतम कटऑफ हासिल की हो या नहीं। स्कोरकार्ड देखने के लिए इन चरणों का पालन करें:
- एम्स की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं।
- अपने अभ्यर्थी खाते के मायपेज अनुभाग में प्रवेश करें।
- अपना पंजीकृत अभ्यर्थी पहचान पत्र और पासवर्ड दर्ज करें।
- उपलब्ध होने पर दूसरे चरण के अंक और संबंधित प्रदर्शन विवरण देखें।
- स्कोरकार्ड डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।
संस्थान आवंटन के लिए विकल्प कब भरने होंगे?
ऑनलाइन संस्थान आवंटन के लिए समयसीमा इस प्रकार है:
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प्रक्रिया
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तारीख और समय
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विकल्प भरने की शुरुआत
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30 अक्तूबर 2026
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विकल्प जमा करने की अंतिम तारीख
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6 नवंबर 2026, शाम 5 बजे तक
अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को निर्धारित समय में संस्थानों के विकल्प भरने होंगे। अंतिम तारीख से पहले अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा कर लें और आवेदन जमा होने का प्रमाण सुरक्षित रखें।
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