एम्स नॉरसेट 11: मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी, 10613 अभ्यर्थी सफल, जानें कटऑफ और सीट आवंटन की तारीखें

एम्स नई दिल्ली की परीक्षा शाखा ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा के दूसरे चरण का परिणाम घोषित कर दिया है। दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 30 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी। दूसरे चरण में कुल 10,613 अभ्यर्थियों ने अर्हता प्राप्त की है। इनमें 7,461 महिला और 3,152 पुरुष अभ्यर्थी हैं। जो भी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं।

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यह भर्ती विभिन्न एम्स संस्थानों और अन्य केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थानों में नर्सिंग ऑफिसर के पदों के लिए है। परिणाम में शामिल अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी फिलहाल अस्थायी है। अंतिम नियुक्ति के लिए संस्थान आवंटन, दस्तावेज सत्यापन और संबंधित पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा।