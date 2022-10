Advance Excel: ऑफिस के किन कामों के लिए पड़ती है MS एक्सेल की जरूरत, सफलता के साथ सीखें घर बैठे यह टैलेंट

{"_id":"63416907af3bbc6f140abdb1","slug":"advance-excel-for-which-office-work-ms-excel-is-needed-learn-this-talent-from-home-with-success-safalta","type":"story","status":"publish","title_hn":"Advance Excel: ऑफिस के किन कामों के लिए पड़ती है MS एक्सेल की जरूरत, सफलता के साथ सीखें घर बैठे यह टैलेंट","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

डिजिटलाइजेशन के बढ़ते हुए प्रभाव के साथ आज डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिस्ट, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स जैसी कई नौकरियां क्रिएट हुई हैं और इन नौकरियों के लिए कंपनियों को काफी युवाओं की जरूरत है। डिजिटलाइजेशन के साथ इससे संबंधित डेटा भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए इस डेटा को समझने के लिए इसे सही ढंग से समराइज और एनालाइज करना पड़ता है और इसके लिए एक्सेल का उपयोग किया जाता है। एक्सेल का उपयोग आमतौर पर डेटा को व्यवस्थित करने और फाइनेंसियल विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग लगभग सभी व्यावसायिक कार्यों के लिए छोटी से लेकर बड़ी कंपनियों तक में किया जाता है। इसलिए युवाओं को सही ढंग से डेटा मैनेज करना सिखाने के लिए और इस फील्ड में उनको आगे बढ़ाने के लिए सफलता डॉट कॉम ने एक खास प्रोग्राम की शुरुआत की है। आप इस खास कोर्स से Advance Excel Course for MIS: - Join Now वाले लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं और इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं।

किन कामों के लिए पड़ती है एक्सेल के ज्ञान की जरूरत :

किसी भी ऑफिस या व्यासायिक प्रतिष्ठान में डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग, फाइनेंसियल एनालिसिस, चार्टिंग एंड ग्राफिंग, एकाउंटिंग, फाइनेंसियल मॉडलिंग, टास्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट जैसे कामों केलिए MS एक्सेल के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। सफलता डॉट कॉम द्वारा इसके लिए शुरू किए गए खास कोर्स में शामिल होने के बाद आपको डेटा एनालिस्ट, MIS एनालिस्ट, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, बिजनेसएनालिस्ट, फाइनेंसियल एनालिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, कॉस्ट एस्टिमेटर, रिटेल स्टोर मैनेजर और एकाउंटेंट्स जैसे कई पदों पर नौकरी मिल सकती है।

सफलता के इस कोर्स में क्या है खास :

सफलता डॉट कॉम के इस कोर्स में आपको 10 घंटे की लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। इसके साथ आपको लाइव प्रैक्टिस सेशन, क्विक रिपोर्टिंग के लिए 50 से भी अधिक एडवांसट्रिक और फार्मूला, इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड का निर्माण और अन्य कई चीजें सिखाई जाती हैं। इस क्लास से जुड़ने के बाद आपके डाउट्स को दूर करने के लिए डाउट सेशन्स, केसस्टडीज, पीडीएफ नोट्स और अन्य भी कई चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही इस कोर्स के साथ आपको एडवांस्ड एक्सेल से जुड़ी सभी जानकारी दी जाती है और इसके एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स भी आपको सिखाया जाता है। इस खास कोर्स से आप महज 499 रुपये की फी देकर जुड़ सकते हैं और इस फील्ड में अपना शानदार करियर बना सकते हैं।

सफलता के साथ बनाएं अपना करियर :

अगर आप भी 12वीं या ग्रैजुएशन कर चुके हैं लेकिन अपने करियर को लेकर तमाम तरह की चिंताओं से घिरे हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देश की जानी-मानी ऐडटेक कंपनी सफलता ने युवाओं की मदद के लिए कई प्रोफेशनल और स्किल ओरिएंटेड शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कोर्सेस की शुरुआत की है जहां से आप घर बैठे खुद को एक किसी फील्ड का प्रोफेशनल बना सकते हैं। यहां ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग के अलावा भी कई कोर्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए भी सफलता पर लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोर्सेस हैं। अगर आपभी प्राइवेट या सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आप एक बार सफलता डॉट कॉम पर विजिट जरूर करें और अपनी पसंद के मुताबिक कोर्स में एडमिशन लीजिए। आप अपने फोन में सफलता ऐप डाउनलोड कर भी इन कोर्सेस से जुड़ सकते हैं।