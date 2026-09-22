दिल्ली: 65 लाख रुपये के लिए की थी युवराज की हत्या, आरोपी युवती ने शाहदरा से दो लाख में खरीदे थे दो हथियार

दक्षिण-पूर्व जिले के लाजपत नगर में युवराज सिंह मनचंदा हत्याकांड में सोमवार को बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी युवती आन्या वत्स व संयम सचदेवा ने 65 लाख रुपये के लिए युवराज की हत्या की थी। उसने युवराज के मोबाइल में पासवर्ड देख लिया था। साजिश थी कि वह युवराज की हत्या कर उसके बाद वह उसके मोबाइल से पैसे अपने एकाउंट में ट्रांसफर कर लेगी। इसे पता था कि युवराज के खाते में 65 लाख रुपये हैं। आरोपी युवती बहुत ही शातिर है। कई दिन की पूछताछ में उसने युवराज की हत्या की वजह का खुलासा किया है।

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