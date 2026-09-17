Delhi News: विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पर यूसीएमएस में कार्यशाला

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उद्घाटन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र के गुणवत्ता एवं मरीज सुरक्षा सलाहकार डॉ. आरके पथनी ने किया। उन्होंने कहा कि मरीजों की सुरक्षा के लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना होगा। गलत निदान और गलत दवाओं का इस्तेमाल मरीज की बीमारी व मृत्यु के जोखिम के साथ परिवार पर आर्थिक व मानसिक बोझ भी बढ़ाता है।यूसीएमएस के प्रधानाचार्य डॉ. धीरज शाह ने कहा कि पहले नुकसान न पहुंचाएं मरीज सुरक्षा का मूल सिद्धांत है। रोकी जा सकने वाली हानि को रोकना सभी की जिम्मेदारी है। अस्पताल की नीतियों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का अक्षरशः क्रियान्वयन जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सलाहकार समूह के सदस्य डॉ. जेएस अरोड़ा ने कहा कि इस दिवस का उद्देश्य गैर-संचारी रोगों से जुड़ी मरीज सुरक्षा चुनौतियों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। ब्यूरो