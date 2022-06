दिल्ली: बाजारों के पुनर्विकास के लिए उपमुख्यमंत्री सिसोदिया करेंगे निरीक्षण, कमला नगर से शुरू होगा दौरा

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार द्वारा अपने रोजगार बजट के तहत चुने गए पांच बाजारों के पुनर्विकास के लिए निरीक्षण शुरू करेंगे। इसका लक्ष्य है पांच वर्षों में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना।

Starting today, I will visit 5 markets under Phase 1 Redevelopment over the coming weeks. Will interact with locals to build a deeper understanding of their unique needs, as we move towards implementation.