Delhi News: अमेरिकी दावा करने वाला ब्रिटिश नागरिक जॉर्डन ब्राउन पटियाला हाउस कोर्ट में पेश

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। नेपाल सीमा पर सोनौली से गिरफ्तार किए गए विदेशी नागरिक जॉर्डन ब्राउन (उर्फ जॉर्डन जोसेफ पीटर फिट्जपैट्रिक उर्फ लोगन मिलर) को 16 सितंबर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। आईजीआई एयरपोर्ट थाना पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद अदालत ने उसे 29 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया।ब्राउन को दिल्ली की आईजीआई थाना पुलिस ने इमीग्रेशन से दो साल पहले भागने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायाधीश अनिमेष भास्कर की अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। जॉर्डन को इससे पहले गोरखपुर जेल में रखा गया था। 15 सितंबर को उसे पुलिस हिरासत में दिल्ली लाया गया था।जॉर्डन को 11 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में इंडो-नेपाल सीमा के सोनौली क्षेत्र से सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह बिना पासपोर्ट और वीजा के अवैध रूप से नेपाल जाने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी के समय उसके पास 31,460 रुपये नकद, दो मोबाइल फोन, नेपाली मुद्रा और अन्य सामान मिला था, लेकिन कोई वैध यात्रा दस्तावेज नहीं मिला।