मनी लॉन्ड्रिंग केस: सत्येंद्र जैन को फिर झटका, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

मनी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने आप नेता और मंत्री सत्येंद्र जैन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसी मामले में ईडी ने उनको 30 मई को गिरफ्तार किया था।

Delhi | Rouse Avenue court sends AAP leader and Delhi Minister Satyendar Jain to 14-day judicial custody in an alleged money laundering case pic.twitter.com/CrWgVjSHAR