फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Rahul attack on Modi government Said more we press more anger of youth will increase nationwide demonstration

राहुल का मोदी सरकार पर हमला: बोले-जितना दबाएंगे, युवाओं का गुस्सा उतना ही बढ़ेगा, सोमवार को देशव्यापी प्रदर्शन

Sun, 11 Oct 2026 12:56 AM IST
Digvijay Singh एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 11 Oct 2026 12:56 AM IST
सार

राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि सोमवार, 12 अक्तूबर को कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और देश के युवा सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार उनकी आवाज पूरे देश में पहले से कहीं ज्यादा गूंजेगी। राहुल ने अमित शाह को चुनौती दी कि वे जितनी चाहें पुलिस और बीजेपी-आरएसएस के गुंडे बुला लें।

विज्ञापन
Rahul attack on Modi government Said more we press more anger of youth will increase nationwide demonstration
राहुल गांधी का सरकार पर हमला - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राहुल गांधी ने एक बार फिर केन्द्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से राहुल गांधी ने  दिल्ली पुलिस पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि पुलिस आरएसएस और बीजेपी के गुंडों को हिंसा की खुली छूट दे रही है।

विज्ञापन

विज्ञापन


गांधी ने चेतावनी दी कि सोमवार, 12 अक्तूबर को कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और देश के युवा सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार उनकी आवाज पूरे देश में पहले से कहीं ज्यादा गूंजेगी। राहुल ने अमित शाह को चुनौती दी कि वे जितनी चाहें पुलिस और बीजेपी-आरएसएस के गुंडे बुला लें। गांधी ने स्पष्ट किया कि वे डरने वाले नहीं हैं और पीछे नहीं हटेंगे, यह लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। सोमवार को वे मुख्य न्यायाधीश से भी मुलाकात करेंगे। उनकी मांग है कि दिल्ली में संविधान को तार-तार किया जा रहा है। लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, तब कानून के संरक्षक चुप नहीं बैठ सकते। राहुल ने कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ने पर वे चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने जवाबदेही तय करवाने का संकल्प लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


दिल्ली पुलिस पर आरोप
राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस पर सीधे तौर पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस महिलाओं और युवाओं पर हिंसा के लिए गुंडों को बढ़ावा दे रही है। गांधी ने इसे 'खुली छूट' करार दिया। उन्होंने अपनी पुरानी बात दोहराई कि 'मोगैम्बो मोदी' और उसकी सरकार जितना दबाएगी। जेन जी और छात्रों का गुस्सा उतना ही बढ़ेगा।


विरोध प्रदर्शन और न्याय की मांग
कांग्रेस नेता ने सोमवार, 12 अक्तूबर को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और देश के युवा शामिल होंगे। उसी दिन, राहुल गांधी मुख्य न्यायाधीश से मिलकर हस्तक्षेप की मांग करेंगे। उनकी दलील है कि संविधान को तार-तार किया जा रहा है और लोकतंत्र कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानून के संरक्षक आंखें बंद नहीं कर सकते और जवाबदेही तय की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed