राहुल का मोदी सरकार पर हमला: बोले-जितना दबाएंगे, युवाओं का गुस्सा उतना ही बढ़ेगा, सोमवार को देशव्यापी प्रदर्शन

राहुल गांधी ने एक बार फिर केन्द्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि पुलिस आरएसएस और बीजेपी के गुंडों को हिंसा की खुली छूट दे रही है।

अमित शाह की दिल्ली पुलिस खुद तो गुंडागर्दी पर उतर ही आई - RSS-BJP के असली गुंडों को भी महिलाओं और युवाओं पर हिंसा करने की खुली छूट और बढ़ावा दे रही है। जैसा मैंने कहा था, Mogambo Modi और उसकी सरकार जितना दबाएगी, Gen Z और छात्रों का गुस्सा उतना ही बढ़ेगा। सोमवार, 12 अक्टूबर को कांग्रेस, पूरा INDIA गठबंधन और देश के युवा बड़ी संख्या में एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। और इस बार भी आवाज़ पूरे देश में गूंजेगी - पहले से कहीं ज़्यादा। @AmitShah, जितनी पुलिस लानी है, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 40 हज़ार, ले आइए। BJP-RSS के जितने गुंडे बुलाने हैं, बुला लीजिए। हम डरने वाले नहीं हैं। पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है! सोमवार को हम मुख्य न्यायाधीश से भी मिलेंगे और मांग करेंगे कि जब दिल्ली की सड़कों पर संविधान को तार-तार किया जा रहा है और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, तब कानून के संरक्षक आंखों पर पट्टी डाल कर नहीं बैठ सकते। संविधान की धज्जियां उड़ेंगी और हम चुप बैठेंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जवाबदेही तय करवाकर रहेंगे! — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 10, 2026

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांधी ने चेतावनी दी कि सोमवार, 12 अक्तूबर को कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और देश के युवा सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार उनकी आवाज पूरे देश में पहले से कहीं ज्यादा गूंजेगी। राहुल ने अमित शाह को चुनौती दी कि वे जितनी चाहें पुलिस और बीजेपी-आरएसएस के गुंडे बुला लें। गांधी ने स्पष्ट किया कि वे डरने वाले नहीं हैं और पीछे नहीं हटेंगे, यह लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। सोमवार को वे मुख्य न्यायाधीश से भी मुलाकात करेंगे। उनकी मांग है कि दिल्ली में संविधान को तार-तार किया जा रहा है। लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, तब कानून के संरक्षक चुप नहीं बैठ सकते। राहुल ने कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ने पर वे चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने जवाबदेही तय करवाने का संकल्प लिया।राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस पर सीधे तौर पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस महिलाओं और युवाओं पर हिंसा के लिए गुंडों को बढ़ावा दे रही है। गांधी ने इसे 'खुली छूट' करार दिया। उन्होंने अपनी पुरानी बात दोहराई कि 'मोगैम्बो मोदी' और उसकी सरकार जितना दबाएगी। जेन जी और छात्रों का गुस्सा उतना ही बढ़ेगा।कांग्रेस नेता ने सोमवार, 12 अक्तूबर को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और देश के युवा शामिल होंगे। उसी दिन, राहुल गांधी मुख्य न्यायाधीश से मिलकर हस्तक्षेप की मांग करेंगे। उनकी दलील है कि संविधान को तार-तार किया जा रहा है और लोकतंत्र कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानून के संरक्षक आंखें बंद नहीं कर सकते और जवाबदेही तय की जाएगी।