{"_id":"6277045bbdb0df71375e6d19","slug":"punjab-governments-request-footage-of-tajinder-bagga-case-should-be-preserved-now-hearing-on-tuesday-political-battle-continues","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बग्गा पर बवाल : पंजाब सरकार की गुहार- प्रकरण की फुटेज संरक्षित की जाए, अब सुनवाई मंगलवार को, सियासी जंग जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 08 May 2022 05:14 AM IST